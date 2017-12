Server iROZHLAS.cz přináší třetí díl seriálu, ve kterém mohou čtenáři virtuálně navštívit pracovny známých spisovatelů. Přestože je v rámci zachování „výrobního tajemství" většina literátů před zraky veřejnosti raději skrývá, někteří z nich iROZHLAS.cz do svých tvůrčích dílen pustili. A to i s 360stupňovou kamerou.

V Praze jsme navštívili pracovní zázemí spisovatele Jáchyma Topola a v Ostravě nahlédli do dílny Petra Hrušky , kterou si básník a literární historik vybudoval z bývalé spižírny.

Tentokrát se opět přesuneme do středních Čech, konkrétně na Sázavu, kde bydlí a pracuje spisovatel Michal Viewegh. Jeden z nejúspěšnějších českých autorů se tvorbě věnuje ve svém domě, kde má rozlehlou pracovnu s výhledem do zahrady.

Dohromady Michal Viewegh vydal okolo 30 románů a povídkových sbírek. Do povědomí čtenářů se přitom zapsal už začátkem 90. let, a to zejména románem Báječná léta pod psa. Následovaly populární publikace jako Výchova dívek v Čechách, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Vybíjená nebo Andělé všedního dne. Všechny se dočkaly filmového zpracování.