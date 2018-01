V šestém pokračování seriálu serveru iROZHLAS.cz nenavštívíme jednu spisovatelskou pracovnu, ale rovnou několik. Zavítáme totiž do míst, kam se 360stupňová kamera nedostala a kam nám vstup zprostředkovali sami autoři, a to prostřednictvím zaslaných fotografií. Můžeme tak nahlédnout třeba do domu na exotickém ostrově, k jídelnímu stolu v kuchyni i na toaletu. Tam všude se totiž známí literáti psaní knih věnují.

Čeští literáti často mívají v oblibě psaní u stolů s výhledem do krajiny a do přírody. Stejně tomu je také u Sylvy Lauerové. Její pracovní prostředí je ale přece jen poněkud exotičtější - spisovatelka a básnířka se může těšit výhledem na tropickou faunu a floru. Žije a pracuje totiž na Seyschellských ostrovech.

Protože je tvorba u Švandrlíkových spíše rodinnou záležitostí, připojila do e-mailu i pracovní místo 13letého syna Přemysla, který se na psaní knih podílí. „Při psaní se neobejdu bez hudby. Musím mít zapnuté rádio a poslouchat písničky, jinak by bylo po nápadu,“ vysvětluje mladý spisovatel.

Fotografii svého pracoviště serveru iROZHLAS.cz zaslal i známý britský spisovatel Stephen Clarke, autor populární humoristické série Merde. „Nevypadá to moc spisovatelsky, ale vše, co potřebuji, je můj počítač. Někdy je mým stolem můj klín nebo sklápěcí stůl ve vlaku,“ popsal serveru.

Když se ale zrovna nachází ve svém pařížském domově, vznikají jeho populární britsko-francouzská hašteření u dlouhého jídelního stolu, kde se kromě notebooku nachází jen hrneček s logem kapely Sex Pistols a notes s poznámkami. „Mimochodem: rozostřil jsem, co bylo na obrazovce. Je to totiž má nová kniha, takže je to ‚top secret‘. Můj vydavatel by nebyl příliš nadšený, kdyby se cokoli zveřejnilo dopředu,“ dodal Brit.