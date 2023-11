Zahradnické nůžky za slovník. Překladatelé pracují za minimální mzdu, kvůli financím odchází z oboru

Bez překladatelů bychom si nepřečetli Jo Nesbøho, Agathu Christie nebo knihy Betty MacDonaldové. V současné době je ale jejich práce nejistou výplatou. Mnoho českých nakladatelů totiž čeká i měsíce na proplacení faktur od distributorů. Proto teď mnoho překladatelů mění na čas povolání. A slovník tak vyměnili třeba za zahradnické nůžky. Praha 7:00 8. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle průzkumu z loňského roku jsou Češi národem knihomolů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Teď je to tady pěkně prosekaný,“ komentuje překladatelka Michala Marková, se kterou stojíme pod pražským Vítkovem. Právě tam ještě před několika týdny chodila mezi podzimně zbarvenými stromy a natírala malý porost herbicidy.

„Nechtěla bych vyvolávat dojem, že jsem úplně změnila kariéru, ale musím říct, že jsem si letos v létě fakt hrábla na dno. Tušila jsem, že vyhoření klepe na dveře, takže jsem si říkala, že potřebuji naprosto přehodit výhybku,“ přiznává.

Michala Marková přeložila pro české čtenáře například knihu Zločinné vášně Agathy Christie nebo biografii Můj příběh bývalé první dámy Spojených států amerických Michelle Obamové.

„V posledních letech se strašně zhoršila finanční situace v sektoru. Člověk to řeší tím, že si nabírá čím dál tím víc práce. Zjistila jsem pak, že jsem opravdu narazila na hranice svých možností, protože den má jenom čtyřiadvacet hodin a těch normostran za den nemůžete přeložit neomezené množství. Hromaděním smluv a závazků to nejde řešit,“ popisuje překladatelka, která díky manuální práci odcházela domů sice fyzicky unavená, ale s čistou hlavou.

Peníze navíc dostala téměř hned. „To bylo pro mě překvapivé zjištění, to neznám,“ říká.

Kolik stojí normostrana

Na proplacení faktur čeká Michala Marková dlouhé měsíce. Honoráře se dlouhodobě také nezvyšovaly. To potvrzuje Michal Švec ze sdružení Překladatelé Severu, které má desítky členů.

„Vypočítali jsme podle průměrné mzdy, kolik by měl činit honorář za jednu normostranu. Není to žádné honorářové doporučení. Je to jenom čistý výpočet podle toho, kdyby překladatel pracoval osm hodin denně, měl nějakou dovolenou a nějaký čas na sebevzdělávání. Průměrná cena za jednu normostranu je tak 378 korun a nezahrnuje náklady OSVČ,“ počítá Švec.

„Ve skutečnosti je ta částka zhruba poloviční. Takže překladatelé nepracují v současné době za průměrnou mzdu, ale pracují zhruba za mzdu minimální,“ upozorňuje s tím, že to vychází v praxi na zhruba 160 až 200 korun za normostranu.

„Jednak jsou honoráře nízké, takže se jimi nedá uživit ani v případě, že pracujete daleko více než osm hodin denně. Překladatel si tak musí nutně hledat jinou práci a je spousta případů, kdy velice schopní překladatelé zanechávají řemesla, nebo ho velice omezují. Odliv je dost markantní,“ komentuje současnou situaci překladatel z finštiny Švec.

Pandemie, podpora a papír

Podle Anny Štičkové z Asociace malých knihkupců a nakladatelů je celý český knižní trh v krizi dlouhodobě. Situaci zhoršila i pandemie.

„Zřejmě došlo k nákupům menších firem většími, které nebyly úplně ekonomicky výhodné. Knižní trh se tak postupně dostal nějakým slučováním do v podstatě ochromeného stavu. Do toho potom přišel covid-19 a především potom skončily covidové podpory. Následně přišel propad v loňském roce i vzhledem k problémům s papírem,“ vyjmenovává problémy.

Ani sami nakladatelé nedostávají od distributorů peníze mnoho měsíců.

„U středních nebo malých nakladatelů jde o statisícové částky. Vím i o tom, že někteří nakladatelé mají splátkové kalendáře. Někteří, co naopak třeba knihy zároveň prodávají a mají knihkupectví, za dlužnou částku odebírají knihy pro své knihkupectví. Také to znamená, že kdo zavolá a nejvíce prosí a nejvíce zaklíná, tak zrovna nějakou fakturu dostane uhrazenou. Ale není to nic transparentního,“ poukazuje Štičková.

Svaz knihkupců a nakladatelů zveřejnil zatím poslední zprávu o českém knižním trhu před necelým rokem. V ní popisuje, že v roce 2021 došlo k růstu tržního obratu o osm procent.

Podle dat Svazu vydává nejvíce knih nakladatelství Albatros Media s více než tisícovkou titulů ročně. O několik stovek méně pak publikuje Euromedia Group a na třetím místě je vydavatelství Grada Publishing.