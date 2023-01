Proč existují sprostá slova, když se nesmějí používat? Nebojme se dětem říkat pravdu, říká politoložka

Proč lidé umírají a proč chodí k volbám? I na to se ptají děti dospělých a ti někdy nemají po ruce odpověď. S tím jim teď může pomoci kniha politoložky Anny Durnové Proč existují sprostá slova, když se nesmějí používat? „Některé věci v naší společnosti jsou nedomyšlené nebo nespravedlivé a my se někdy zdráháme o nich dětem vyprávět. Ale když mi něco tak připadá, tak to nespravedlivé skutečně je. Nemusím se bát to dětem říct,“ říká. Praha 17:50 7. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Pospěch Durnová, politoložka | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

„Mám za sebou tři vědecké knihy a řadu publicistických článků a textů, ale něco tak těžkého jsem v životě nepsala,“ přiznává Durnová, která v knize otevírá otázky na pomezí politologie, sociologie a filozofie. „Když se moje dítě na něco zeptá, chce to vědět. Nemá cenu mu uhýbat nebo lhát.“

„Jako politickou socioložku mě zajímá, jak vzniká demokracie ve vztazích mezi lidmi. Zajímá mě umírání, porodnictví, intimní vztahy, rodinné vztahy a to, jak se to všechno odráží v našich politických institucích,“ přibližuje Durnová.

Jak ale mluvit s dětmi o politice? Durnová upozorňuje, že se o politice mluví jako o něčem špinavém, zkorumpovaném a nepotřebném.

„Přitom politická rozhodnutí se týkají našich životů od samého počátku. Kde se narodíme, kde zemřeme, kam budeme chodit do školy, kolik budeme mít hřišť kolem sebe, zda budou v ulicích stromy. To je politika,“ říká.

„Jenže když dětem říkáme, že politika je špinavá a ať se tím nezabývají, tak už v poměrně malém věku vyvoláváme v dítěti pocit nedůvěry a toho, že se ho to netýká. A pak se divíme, že mladí lidé chodí málo k volbám, nemají zájem o věci veřejné a projeví ho až ve chvíli, kdy dojde k radikálním událostem nebo se objeví radikální postava,“ varuje politoložka.

Právě proto napsala svoji knihu pro děti. „Takovou, ve které se děti budou moci dozvídat o společenských problémech upřímně, lidsky a ne černobíle. A zároveň neplatí, že se na věci díváme neideologicky, protože jsme všichni obklopeni nějakými hodnotami,“ vysvětluje Durnová.

„Když mi něco připadá vnitřně nespravedlivé, tak to nespravedlivé prostě je. Nemusím se bát to dětem říct.“

„Možná proto se řada rodičů tak nějak zdráhá dětem vyprávět o světě, protože mají pocit, že musí přiznat barvu a třeba říct, že některé věci ve společnosti jsou nedomyšlené nebo nespravedlivé,“ zamýšlí se Durnová a dodává:

„Já jsem si vytvořila poučku: Když mi něco připadá vnitřně nespravedlivé, tak to nespravedlivé prostě je. Nemusím se bát to dětem říct, protože je dobré jim říkat pravdu.“

Absurditu smrti nechápou ani dospělí

Knihu Proč existují sprostá slova, když se nesmějí používat? napsala Durnová pro děti zhruba devítileté. Podle ní neexistuje špatná nebo hloupá otázka. Ve své knize nechává dva malé sourozence pokládat otázky, které souvisejí se smrtí, s ironií, s rozpadem partnerských vztahů nebo s politikou.

„Jestli se něčeho bojím, tak toho, že mi moje dítě jednou nebude chtít něco říct, protože se bude bát mojí reakce, to bych nechtěla nikdy dopustit,“ říká Anna Durnová.

Existuje podle ní něco, co děti nejsou schopné pochopit? „Absurdita smrti. Ale tu nejsme schopni pochopit ani my dospělí. Jsme v tomhle vlastně ve stejné situaci, jen s tím rozdílem, že děti to otevřeně ventilují,“ dodává.

„Chtěla bych, aby se těmi příběhy prolínala myšlenka vzájemné důvěry a touhy pochopit.“

