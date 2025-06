Publicista: Kurz psaní detektivek s Agathou Christie? Umělá inteligence promění literaturu

Jedním z momentů, který pravidelně v rámci literárního festivalu Svět knihy pravidelně přitahuje pozornost, je Anticena Skřipec za nejhorší překlad. Nahradí v budoucnu překladatele stroj? „Dříve nebo později řada překladů vznikne strojově,“ říká v pořadu Jak to vidí... editor webu ČT Art Josef Chuchma. A co o zapojení umělé inteligence do umělecké tvorby vypovídá kurz psaní s virtuální dvojnicí Agathy Christie? Jak to vidí... Praha 21:45 1. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Virtuální dvojnice Agathy Christie od BBC a její kurz | Zdroj: Profimedia

Vyhlašování Anticeny Skřipec za překlad označuje Josef Chuchma za „exponovaný okamžik“ festivalu Svět knihy. „Kritika překladů je třeba,“ uvažuje ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka. „Odpůrci Skřipce ale upozorňují, že se tady jednou za rok vyhlásí nějaká cena, ale neexistuje žádná platforma,“ dodává.

„Kritici Skřipce říkají, že tato anticena v sobě soustavnost a opravdovost neobsahuje,“ nastiňuje publicista.

Na „ocenění“ Skřipcem je zatím velká část překladů generovaných umělou inteligencí. Podle Chuchmy to tak ale brzy být nemusí.

„Dříve nebo později řada překladů vznikne strojově,“ míní. „Nesmíme zapomínat, že o fenoménu umělé inteligence se vážně bavíme poslední tři až čtyři roky. Ale za tu dobu nemůžeme vůbec predikovat, co se stane za pět nebo deset let,“ upozorňuje.

„Může se ukázat, že zejména u vědeckých nebo technických textů to bude v zásadě ,vyřešené‘. A že se role překladatelů promění,“ nastiňuje Chuchma. Očekává přitom, že umělá inteligence nasaje i práci herců načítajících audioknihy.

Kurz virtuální Agathy Christie

Ostatně virtuální dvojnice spisovatelky Agathy Christie, stvořená umělou inteligencí, provádí na britské platformě BBC Maestro kurzem psaní detektivek.

„Říkají, že to není rekonstrukce minulosti. Ale že to je určitá interpretace. A to je podstatné,“ zdůrazňuje Chuchma.

Jak ovšem ve světě s umělou inteligencí, která příliš nedbá na autorská práva, poznat úplně vyfabulované obrazy a videa? „Deepfake je vážný problém. Firma Leica už například udělala model, který do datové suroviny dává jakési razítko, že to bylo vyfoceno fotoaparátem,“ přibližuje.

„Stejně jako existují nástroje na ovlivňování všeho, co dnes můžete s fotografií a obrazy dělat, existují i nástroje zkoumající to, jestli se to stalo,“ nahlíží publicista do datové alchymie.

Publicista a fotograf Josef Chuchma, editor webu ČT Art | Foto: Petr Šálek | Zdroj: ČTK