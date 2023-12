Tarantino o Quentinovi, Morriconem a DiCapriovi. Nový komiks vede režisérovou myslí i vztahy s herci

Po nedávno vydané autobiografii přichází na trh další kniha spojená se jménem ikonického režiséra Quentina Tarantina. Autorem výpravného komiksu je filmařův velký fanoušek, Francouz Amazing Améziane. Vytvořil – po obsahové i výtvarné stránce – unikátní dílo s názvem Tarantino o Quentinovi. Praha 21:39 17. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po nedávno vydané autobiografii přichází na trh další kniha spojená se jménem ikonického režiséra Quentina Tarantina | Zdroj: Profimedia

„Améziane se snaží proniknout do Tarantinovy duše a taky do jeho filmových postupů. Zajímavým způsobem popisuje například to, jak buduje svoje scénáře a jak se rodí jednotlivé scény jeho filmů,“ pochvaluje si překladatel a vydavatel Petr Himmel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak říká překladatel komiksu Petr Himmel, kniha je jednak plná zajímavých a dosud nepublikovaných informací, jednak je to vydavatelský počin určený všem fanouškům slavného režiséra

Když Améziane poslal celou knihu Tarantinovi k posouzení, neměl prý režisér žádné připomínky. Nic necenzuroval, nic nepřidal.

„To je bráno jako nejvyšší uznání a maximální přijetí,“ zdůrazňuje Himmel.

V komiksu jsou barvitě popsané i režisérovy vztahy s jeho herci.

„K těm nejoblíbenějším patří Samuel L. Jackson. Rozumí Tarantinovým dialogům a umí je všechny zpaměti, a to i repliky ostatních herců. Když s ním tedy někdo hraje, nesmí se splést. Jinak mu to dá Jackson okamžitě sežrat,“ usmívá se překladatel komiksu.

Amazing Améziane: Tarantino o Quentinovi | Zdroj: Nakladatelství Garamond; Albatros Media

Kurt Russel zásoboval Tarantina historkami z Hollywoodu 60. let, které režisér použil ve svém snímku Tenkrát v Hollywoodu. Skvěle si Tarantino rozumí i s Leonardem DiCapriem či Dannym Trejem, dobré vztahy má i s Bradem Pittem.

Na druhé straně – výborné vztahy s Umou Thurman poškodila hereččina vážná autonehoda při natáčení filmu Kill Bill. Později jí ale Tarantino pomohl při jejím sporu s producentem Harveym Weinsteinem.

Quentin Tarantino vydává Filmové spekulace. Možná v nich o sobě říká víc, než původně chtěl Číst článek

Quentin a Ennio

V knize popisuje Améziane i to, jak si Tarantino naše cestu k Enniu Morriconemu. Režisér přijel skladatele do Říma požádat o hudbu k filmu 8 hrozných a připadal si prý jako při audienci u papeže.

Poté, co mu skladatel vynadal, že bez dovolení používá ve svých snímcích fragmenty jeho hudby, mu nabídl skladby, které původně vzniky k jinému filmu, ale nebyly nikdy použity.

„Dokonce mu je přehrával na klavír a Tarantino byl nadšen. Dopadlo to tak, že nakonec Morricone složil i hudbu zcela novou. Western 8 hrozných tak má muziku od téhle hudební legendy, a ta muzika je úžasná,“ uzavírá překladatel komiksu Tarantino o Quentinovi a šéf nakladatelství Garamond Petr Himmel.