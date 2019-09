Holokaust očima náctileté židovky. V Británii vychází deník ‚polské Anny Frankové‘

„Kamkoliv se podívám, vidím prolitou krev. Všude jsou pogromy, vraždění a zabíjení. Bože, pomoz nám,“ napsala Renia v červnu 1942, asi měsíc před svou smrtí.

Deníkové záznamy začínají v roce 1939, kdy bylo Renie Spiegelové 15 let. Dívka v nich popisuje sovětskou okupaci a bombardování rodné Přemyšle v dnešním jihovýchodním Polsku, deportace židovských rodin a život v ghettu. Ten Reniin v červenci 1942 ukončila kulka nacistického vojáka poté, co objevil její úkryt na půdě místního domu. Srovnání se světoznámou německou židovkou Anne Frankovou jí nyní vynesl zejména nesporný literární talent a způsob, jakým dokázala vykreslit hrůzy holokaustu.

Renia před smrtí svěřila deník svému příteli Zygmuntu Schwarzerovi, jehož vzápětí čekala deportace do Osvětimi. Koncentrační tábor ale přežil a po návratu předal deník Reniině matce Róze a sestře Elizabeth. Ženy s Reniou během války ztratily kontakt. Na rozdíl od dívky se jim podařilo uprchnout do New Yorku.

Bolestivé čtení

„Zajímala jsem se o svoji minulost, svoje dědictví a o tu výjimečnou ženu, podle níž jsem pojmenovaná – moje prostřední jméno je totiž Renata,“ řekla v rozhovoru pro server CNN neteř Spiegelové Alexandra Bellaková, která polsky psaný rukopis nechala v roce 2012 přeložit do angličtiny.

Její matka, Reniina sestra Elizabeth, zápisky získala v roce 1950. „Nikdy si je ale nechtěla přečíst. Bylo to pro ni až příliš bolestivé,“ vysvětlila Bellaková. „Kvůli rostoucí míře antisemitismu, populismu a nacionalismu ve světě teď ale s matkou cítíme, že musíme deník vypustit do světa,“ myslí si Bellaková. Kniha vyjde pod anglickým názvem Renia’s Diary: A Young Girl's Life in the Shadow of the Holocaust.

První reakce lidí, kteří měli možnost si deník přečíst, byly podle Bellakové „ohromující“. „Staří nebo mladí, všichni jsou unešeni ze způsobu, jakým Renia psala, z její touhy po normálním životě a stesku po matce,“ uvedla.

Reniin deník je jedním z několika unikátních svědectví života během holokaustu, mezi něž patří právě i zápisky Anny Frankové. Známý je také příběh židovského chlapce Otty Wolfa, který byl zavražděn nacisty v obci Zákřov. Vlastní svědectví pobytu v koncentračním táboře Terezín napsala také Češka Věra Kohnová, jejíž deník vyšel v roce 2006.