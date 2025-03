Revolver Revue slaví čtyřicátiny. Je mezigeneračním almanachem, který si lidé dávají do knihovny

Legendární kulturní časopis Revolver Revue vychází přesně čtyřicet let. V roce 1985 ho založil Jáchym Topol, Viktor Karlík a Ivan Lamper ještě pod názvem Jednou nohou jako samizdat. Každé číslo mělo vždy stovky stránek. Dodnes má jeho redakce ctižádost být časopisem, který je stejně tak aktuální, jako trvanlivý a lidé si ho rádi ponechají a uloží do svých knihoven. Praha 16:52 16. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Revolver Revue založil Jáchym Topol (na fotografii) s Viktorem Karlíkem a Ivanem Lamperem v roce 1985. | Foto: Michal Doležal | Zdroj: ČTK

Za čtyři desetiletí se jeho poslání nezměnilo. Redakce Revolver Revue se snaží dávat prostor osobnostem, dílům a tématům, kterým nevěnuje pozornost nikdo jiný, ačkoliv si to daný tvůrce nebo téma zaslouží.

Terezie Pokorná, šéfredaktorka Revolver Revue. Moderuje Ondřej Cihlář

Původní název Jednou nohou znamenal jednou nohou v kriminále. Časopis vznikal jako samizdat a dělat něco podobného bylo ve své době velmi dobrodružné a svým způsobem nebezpečné. „Člověk mohl skončit přinejmenším u výslechu,“ říká ve Vizitce na Vltavě dlouholetá šéfredaktorka a kulturní publicistka Terezie Pokorná.

Následně došlo k určitým změnám a chuti pojmenovat časopis jinak. Revolver Revue podle ní i dalších redaktorů dobře zní.

Výjimečný pro všechny

„Je tam hodně er a i když se to mnohým špatně vyslovuje, je v tom určitá bojovnost. Přejmenování byla také snaha vystoupit ze samizdatového ghetta. Ne ve smyslu začít pronikat do oficiálních struktur, ale čím dál víc rozšiřovat okruh svých čtenářů a zájemců,“ vysvětluje Pokorná.

Žánrový záběr časopisu je velmi široký. Velký je i jeho zájem o to, aby byl mezigenerační. Vedle základní redakce měl Revolver Revue vždy mnoho spolupracovníků. „Vždycky jsme spolupracovali se staršími lidmi, kterých jsme si vážili, pak se svými vrstevníky a dnes o to raději spolupracujeme s mladšími lidmi, než jsme my sami.“

Revolver Revue si zakládá na tom, že v jeho činnosti nikdy nebyly žádné hranice národnostní nebo generační. Na druhou stranu existovaly hranice, a je tomu tak dosud, které byly nepřekročitelné. „Souvisí se snahou vymezovat se vůči jakýmkoliv totalitám, totalitním systému nebo vůči rasismu,“ vysvětluje Terezie Pokorná.

Brilantní Filip Topol

K narozeninám si redakce nadělila novou knižní řadu, která představí nejrůznější osobnosti. První svazek nové volné řady Edice RR je kniha o Filipu Topolovi s názvem Filip Topol 099727 znaků včetně mezer. Jde o číslo udávající rozsah ústředního textu knihy.

„Nová ediční řada bude popularizační. Bude věcně a pramenně podloženou a faktograficky ověřenou formou představovat vybrané osobnosti, opět takové, které si to zaslouží. A prvním svazkem je tedy Filip Topol,“ říká šéfredaktorka Pokorná. Portrét nejen hudebníka napsal bohemista, literární kritik a editor Michael Špirit. Kniha je mimo jiné opatřena podrobnou bibliografií a diskografií.

Časopis si u příležitosti svých čtyřicátin tak připomíná i osobnosti, které u Revolver Revue podstatným způsobem byly v jeho počátcích, a Filip Topol byl jedním z nich. Kniha Zubama po skle, kterou Revolver Revue vydal už před Vánocema, poprvé souborně představila Filipa Topola, který je znám především jako hudebník, také jako literáta. „Byl to brilantní stylista, jeho psaní má rysy postmoderny,“ říká ve vltavské Vizitce šéfredaktorka Terezie Pokorná.

Kde se vzalo logo kultovního časopisu? A jak vzpomíná na Kritickou přílohu Revolver Revue?