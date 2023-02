Nikoli tlustý, ale obrovský. Dahlovy dětské knihy přepisují ‚citliví čtenáři‘, vyhazují ‚urážlivé‘ výrazy

Dětské knihy Roalda Dahla přepisují, aby odstranili výrazy, které nakladatel považuje za urážlivé. Nakladatelství Puffin, které se specializuje na dětskou literaturu, najalo „citlivé čtenáře“, aby přepsali části Dahlových knih a ujistilo se tak, že knihy „mohou mít rádi všichni i dnes“, což má za následek rozsáhlé změny v Dahlově díle. Napsal o tom v sobotu deník The Guardian. Londýn 20:55 20. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roald Dahl, autor slavných knížek Karlík a továrna na čokoládu, Obr Dobr, Čarodějnice, Fantastický pan Lišák a Matylda | Foto: Van Vechten Collection | Zdroj: Library of Congress

Úpravy se týkají hlavně popisů fyzického vzhledu postav. Slovo „tlustý“ bylo vypuštěno z každého nového vydání příslušných knih, stejně jako „ošklivý“, uvádí jiný zdroj Daily Telegraph.

Například Augustus Gloop z románu Karlík a továrna na čokoládu je teď popsán jako obrovský (enormous) místo tlustý (fat). Podobně v knize Prevítovi (v originále The Twits) už není paní Prevítová škaredá a protivná (ugly and beastly), ale jen protivná, informuje The Guardian.

Schovávání knih a zákony o menstruaci. Možný prezidentský kandidát DeSantis proměňuje Floridu Číst článek

V původním se objevily stovky změn a přidány byly i celé pasáže, které sám Dahl nenapsal. Společnost Roald Dahl Story Company však uvedla, že při novém tisku „není neobvyklé kontrolovat jazyk“ a jakékoli změny byly „malé a pečlivě zvážené“.

Například v knize Čarodějnice odstavec vysvětlující, že čarodějnice jsou pod parukami plešaté, končí novou větou: „Existuje spousta dalších důvodů, proč by ženy mohly nosit paruky, a rozhodně na tom není nic špatného.“

Hra ze světa Harryho Pottera má transgender postavu. Rowlingová přitom dříve pronesla transfobní výroky Číst článek

V předchozích vydáních knihy Jakub a obří broskev postava Stonožky zpívá o dvou tetách, že jedna byla „strašně tlustá“ a druhá „tenká jako drát“.

„Aunt Sponge was terrifically fat / And tremendously flabby at that,

Aunt Spiker was thin as a wire / And dry as a bone, only drier.“

Oba verše byly odstraněny. Místo předchozího znění je teď jedna „ošklivá stará stvůra“ a druhá „v mnohém stejná“.

„Aunt Sponge was a nasty old brute / And deserved to be squashed by the fruit,

Aunt Spiker was much of the same / And deserves half of the blame.“

Dalším příkladem jsou Umpa-lumpové z Karlíka a továrny na čokoládu. Už nejsou popisováni jako „malí muži“, ale jsou nově označeni genderově neutrálními výrazy jako „malí lidé“.

Reakce

Podle deníku The Guardian změny v Dahlově díle vyvolaly mnohé kritické ohlasy. Situaci komentoval například britský premiér Rishi Sunak. „Je důležité, aby se literatura a fiktivní díla zachovávala a neretušovala. Vždycky jsme chránili práva na svobodu slova a projevu.“ Vyjádřil se také indicko-britský spisovatel Salman Rushdie. Ten na svém Twittrovém účtu napsal: „Roald Dahl nebyl žádným andělem, ale tahle cenzura je absurdní. Puffin Books a Dahl estate by se měli stydět.“

Salman Rushdie

@SalmanRushdie Roald Dahl was no angel but this is absurd censorship. Puffin Books and the Dahl estate should be ashamed. 5198 25241

Spolupráce s Inclusive Minds

Puffin a Roald Dahl Story Company provedli změny ve spojení s kolektivem Inclusive Minds, který jeho mluvčí popisuje jako „kolektiv pro lidi, kteří se zajímají o inkluzivitu a přístupnost v dětské literatuře“.

Alexandra Strick, spoluzakladatelka kolektivu Inclusive Minds, řekla, že jako kolektiv pracují pozorně se světem vytvořeným v knize a těmi, kteří mají zkušenost s jakýmkoli aspektem diverzity.

V nejnovějších vydáních Dahlových knih je upozornění od vydavatele: „Nádherná slova Roalda Dahla vás mohou přenést do různých světů a představit vám ty nejúžasnější postavy. Tato kniha byla napsána před mnoha lety, a proto jazyk pravidelně kontrolujeme, abychom zajistili, že se z něj budou moci těšit všichni i dnes.“

Mluvčí společnosti Roald Dahl Story Company řekl: „Při vydávání nových vydání knih napsaných před lety není neobvyklé zkontrolovat použitý jazyk a aktualizovat podrobnosti, včetně obálky knihy a rozvržení stránky. Naší hlavní zásadou bylo zachovat příběhy, postavy a neuctivého a břitkého ducha původního textu. Veškeré provedené změny byly malé a pečlivě zvážené.“