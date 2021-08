Autobiografie 99leté přeživší romského holokastu vychází v českém překladu. I s unikátní rozhovorem

O osudech Romů a Sintů za druhé světové války se toho příliš neví a i literární svět obohacuje jen pár děl věnujících se detailně romskému holokaustu. Při příležitosti pietního aktu v Hodoníně u Kunštátu na místě takzvaného cikánského tábora bude ve středu pokřtěn český překlad autobiografie Philomeny Franzové, sintské pamětnice genocidy. Jde o výjimečnou autentickou výpověď, v novém překladu obohacenou i o aktuální rozhovor s autorkou. Praha 21:33 17. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Philomena Franzová. | Foto: Ute Glaser

Kniha s názvem Žít bez hořkosti: Příběh německé Sintky, která přežila holokaust je překladem autobiografie, kterou dnes 99letá autorka napsala již v roce 1985. Výpověď pamětnice zaznamenává příběh její rodiny, vyhlášených umělců, jimž se v roce 1943 změnil život, když byli nacistickým režimem posláni do koncentračních táborů. Tam jich většina zahynula.

„Příběhy Romek a Romů válkou postižených, či jejich rodin za války přímo zdecimovaných, jsou dodnes z valné části veřejnosti neznámé. Sami Romové od války neměli velkou chuť veřejně sdílet své osudy, snad i proto, že vnímali, že společnost na ně není zvědavá, že na ně není ‚naladěná‘,“ říká Jana Horváthová, historička a ředitelka Muzea romské kultury v Brně, které spravuje oba památníky obětí romského holokaustu u nás a pořádá piety k uctění jejich památky.

„Moc bolavá až intimní témata nelze sdílet v nevhodném prostředí, pak o to více bolí. Příběh zahraniční Romky bude možná přijatelnější. Je to příběh, v němž mnohé je podobné s osudy našich Romů, kteří byli nuceni toto prožít,“ dodává.

‚Příběh hrdinství a lidství‘

Philomena Franzová Romská autorka se narodila v roce 1922 do umělecké rodiny německých Sintů. Nacisté rodinu poslali do koncentračních táborů, Franzová vydržela pobyt v táborech v Osvětimi, Sachsenhausenu a Wittenbergu. Kromě osobní výpovědi o romském holokaustu napsala i knihy pohádek, sbírky poezie a dva svazky úvah a skic. Za neúnavné připomínání genocidy, práci s mládeží a šíření smířlivého postoje byla několikrát oceněna.

„O Philomeně Franz je dvojnásob důležité vyprávět – je to jednak příběh stále ignorovaného holokaustu Romů a Sintů, jednak je to příběh ohromného hrdinství a lidství. Romové tyto příběhy často znají, jsou součástí jejich kolektivní či rodinné historie. Kdyby taková vyprávění vešla do obecného povědomí české společnosti, byl by to velký krok vpřed,“ zdůvodňuje ředitelka nakladatelství KHER Radka Patočková, proč vzpomínky vydává.

Obálka knihy Philomeny Franzové Žít bez hořkosti. | Zdroj: Nakladatelství Kher

Franzová se ve své tvorbě vyhýbá černobílému odsuzování, naopak se snaží o smíření a dialog. „Ne každý Němec byl nacista. A díky Bohu za to. Některým lidem to zachránilo život. I v lágru byli lidé, kteří pro nás riskovali život. Například můj mistr v továrně na munici ve Wittenbergu, kde jsem byla nuceně nasazená, ten byl pro mě znamením naděje. On mi nosil chleba s margarínem, který mu zabalila jeho žena,“ vzpomíná autorka v knižním rozhovoru, který vznikl letos na jaře a obohacuje původně německý originál.

Kniha vychází v nakladatelství romské literatury KHER. Doslovem ji opatřila romská historička Renata Berkyová a dílo doplňují i archivní dokumenty a dosud nepublikované rodinné fotografie. Obálku a ilustrace vytvořila romská výtvarnice Ladislava Gažiová.