Krkonošská rodina od císaře po Hitlera. Rozpůlený dům vypráví o lidech zaskočených dějinami

Už z věnování „Mému tátovi, mému strýci“ je zjevné, že kniha spisovatelky a novinářky Alice Horáčkové je osobní záležitost. Podtitul románu, který zní Příběh sudetské rodiny, naznačuje, že se jedná o kroniku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alice Horáčková napsala román o osudech vlastní krkonošské rodiny mezi Franzem Josefem a Heydrichem

Děj sahá od konce rakousko-uherského císařství až po odsun sudetských Němců a je částečně fikční verzí dějin autorčiny vlastní benecké rodiny. Vyprávěná je v krátkých kapitolách, zachycujících obvykle jednu situaci, jednu potenciální filmovou scénu. Nazvané jsou často podle detailů. Například Tkalcovský čaj, Šejdrem, Nazdar nebo Jémine. Anebo taky Háknkrajc.

Právě mozaikové členění dělá z knihy překvapivě dynamickou a nesmírně čtivou záležitost, román se těžko odkládá. Většinu textu tvoří dialogy, přímé a polopřímé řeči postav.

Lež má krátké nohy, strach zase velké oči. Dora Kaprálová napsala dětský horor o dialogu s příšerou Číst článek

Život na horách prezentovaný bez většího vysvětlování působí nesmlouvavě. Porody, úmrtí, veselky, znásilnění, zábory, odvody do války, utrpení v zákopech a v lágrech, všechno to působí málem jako epizody, které obyvatelé a obyvatelky Benecka absorbují do svých životů, protože vlastně moc nemají jinou možnost.

O bolesti mluví málo, pijí pálenku z šišek a otázky po celkovém smyslu nevznášejí ani během spiritistických seancí. Život jde vždycky nesmlouvavě dál.

Nacista, pacifista, pošťák…

V jediné komunitě, a dokonce jediné rodině Hollmanových, o které Rozpůlený dům vypráví, byli český vlastenec, německý továrník a arizátor židovských podniků blízký Reinhardu Heydrichovi, smíšená manželství, oportunisti a hodně lidí, ke kterým jakékoliv podobné nálepky mohly doputovat až později, s nutným zjednodušením.

Jde být nacista, pacifista, pošťák, voják, pytlák a otec v jediné osobě? Ve střední Evropě to v průběhu první půlky 20. století rozhodně šlo.

Když se čas ocitne v tísni časové. Komiks Azimut je nádherně nakreslená absurdní hříčka Číst článek

Hodnocení není jednodušší, když se na lidskou komedii podíváme víc zblízka. Rozpůlený dům nabízí dějiny Krkonoš první poloviny 20. století vlastními hlasy postav, z nichž hodně je ženských.

I když je kniha kolektivní celorodinný román spletený z mnoha příběhů, největší dostředivou sílu má Zdena, kterou sledujeme od dospívání. Dopisy mezi ní a její nejlepší přítelkyní Anežkou také knihu rámují.

Ženy se z románu jeví jako svým způsobem stabilnější a spolehlivější. Nerevoltují otevřeně proti tomu, v čem žijí, ale vlastní důstojné místo ve světě si často hledají vyrovnaněji a rozumněji než muži. Nerovnost a nespravedlnost jejich postavení ale jasně rozeznáváme.

Čtivý vícehlas

Z knihy je patrné množství práce při rešerších – autorka využívá staré fotografie, kroniky i pamětnická setkání. Ale nejde o dílo regionalistické nebo naučné, nakonec hajoťáci nebo heftlinkové se v textu objevují bez jakýchkoli vysvětlivek.

Smyslem je poutavé vyprávění o lidech zaskočených dějinami. I ti, kteří si mysleli, že jsou na ně připraveni, nebyli.

Spisovatelka Alice Horáčková | Zdroj: archiv Alice Horáčkové (foto: Richard Klíčník, Argo)

Vypravěčka je nezbavuje zodpovědnosti za jejich konkrétní rozhodnutí, ale je schovaná spíše v celku, než v tom, že by komentovala a hodnotila turbulentní dění nebo vytvářela vlastní teorie dějin od císaře pána po Konrada Henleina a Benešovy dekrety. Skrze text Horáčková nabízí pochopení věcí, kterého se sama dobírá.

Největší hodnota Rozpůleného domu není v tom, že by objevoval v českých dějinách něco zásadně nového. Sudetské dějiny známe, překvapení v celkovém rámci událostí ani žádné alternativní historie se konat nebudou. Není to první rodinný román ženské autorky, ani první dobová kronika v současné české literatuře.

Jde ale o detailní, nuancovaný a skvěle strukturovaný vícehlas, kterým se vypráví o rodině v protichůdných zájmech běhu času. Alice Horáčková zúročila spoustu zkušeností z předcházejících knih založených na skutečných osudech, jako byla například prvotina Vladimíra Čerepková. Beatnická femme fatale.

Rozpůlený dům je její dosavadní literární vrchol a nemělo by se na něj zapomenout při bilancování celého letošního roku v české kultuře.