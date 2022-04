‚Pro podobné postoje není místo.‘ Nakladatelství končí spolupráci s autory, kteří schvalují ruskou agresi

Větší česká vydavatelství zareagovala na ruskou invazi na Ukrajině a rozhodla se nevydávat některé ruské autory. Například pár dní po obsazení Ukrajiny známý vydavatelský dům Argo zrušil spolupráci s autotem populárních fantasy příběhů Sergejem Lukjaněnkem, který podepsal otevřený dopis na podporu invaze režimu prezidenta Vladimira Putina. Praha/Brno 19:37 1. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nakladatelství Argo bude peníze z prodejů knihy Sergeje Lukjaněnka posílat na podporu Ukrajiny. Ilustrační foto | Foto: Creative Commons CC0 1.0 Universal | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Pro podobné postoje není v civilizovaném, demokratickém světě místo,“ ohradilo se proti vyjádření ruského spisovatele Sergeje Lukjaněnka nakladatelství Argo, které - společně s nakladatelstvím Triton - vydávalo jeho oblíbenou fantasy sérii Hlídka.

„Když jsme se dozvěděli, že podepsal prohlášení a souhlasí okupaci Ukrajiny, tak se obratem volal literárnímu agentovi, který ho u nás zastupuje. Řekli jsme mu, že končíme s vydáváním knih a dalších ani vydávat už nebudeme. Nebudeme dělat ani dotisky už vydaných knih,“ dodal pro Radiožurnál ředitel Tritonu Stanislav Juhaňák, proč se rozhodli ukončit spolupráci.

Zatím ale nevědí, jestli zájem o Lukjaněnkovy knihy klesl. „Jaké jsou prodeje, víme většinou s měsíčním nebo s dvouměsíčním zpožděním. My jsme loni na mnoho těchto knih obnovovali práva. Takže prodáme jenom tolik knih, abychom nic nedopláceli. To znamená, aby mu do Ruska už nešly žádné peníze, pokud to bude možné. Zisk z prodeje určitě nebude. Práva jsme obnovovali za několik set tisíc korun, takže skončíme zcela jistě ve velké ztrátě, ale tak už to bývá.“

Nakladatelství Argo bude z prodejů knihy posílat peníze na podporu Ukrajiny. „Měli jsme připravenou k vydání další jeho knihu, tu jsme stornovali. Starší tituly, protože nejsou ideologicky závadné, jsme se dohodli, že doprodáme. Naše nějaké zisky, které z toho budou, předáme Člověku v tísni nebo dalším podobným organizacím,“ vysvětlil ředitel vydavatelství Milan Gelnar.

Vydávání Lukjaněnkových knih přitom mohli zrušit už dříve. „Dozvěděl jsem se pozdě, že už předtím podobně schvaloval anexi Krymu. Myslím, že bychom reagovali dříve, kdyby se ke mně tato informace dostala. Pokud někdo potom zaujme takovýto nacionalistický postoj, nechci s ním mít nic společného. Tečka,“ uzavřel šéf nakladatelství Argo, které publikuje v češtině především anglofonní autory.

Konec prodeje licencí

Podporovat ruské autory, kteří schvalují agresi na Ukrajině, nechce ani nakladatelství Albatros Media. Podle jeho generálního ředitele Václava Kadlece pozastavili spolupráci také s podobně smýšlejícími běloruskými spisovateli.

„My jsme vlastně přerušili spolupráci s ruskými a běloruskými subjekty, jak na autorské straně, tak na straně spolupracujících vydavatelství. Počet titulů, které překládáme z ruštiny, ani za běžných okolností není příliš vysoký. Jsou to jednotky nových titulů ročně,“ vysvětlil Kadlec s tím, že do zmiňovaných zemí nebudou prodávat ani své autorské licence.

„Nechceme ediční plán redukovat. To znamená, že když nevydáme nějaké ruské tituly, tak to umožní naopak vydat texty licencované z jiných jazyků anebo přímo původní od českých autorů. Také nám to vytvořilo prostor k dalšímu kroku, který spočívá v tom, že vydáváme dětské tituly přímo od ukrajinských vydavatelů v ukrajinském jazyce. Tyto tituly v současné době vyrábíme. A chceme je pak bezplatně rozdávat a dávat k dispozici dětem uprchlíků z Ukrajiny,“ přiblížil.

Zaneprázdnění překladatelé

Několik knih ruských tvůrců vydalo v posledních letech také brněnské nakladatelství Host. Texty ale berou od agentury, která se zajímá hlavně o vyhoštěné autory.

„Nemyslíme si, že by někdo z našich autorů byl problematický podobně, jako například Lukjaněnko. Určitě neplánujeme stahovat knížky z prodeje a do budoucna k tomu budeme přistupovat podobně jako doteď: pokud objevíme autora, ruského nebo nějakého, který bude kvalitní a který samozřejmě nebude mít podobný problém, tak ho rádi vydáme,“ podotkla vedoucí překladové redakce Nikola Kochová.

Host podle ní momentálně připravuje vydání překladu jednoho ruského autora a v tom hodlají pokračovat. V plánu mají rovněž překlady dalších ukrajinských spisovatelů. „Máme dětské knížky, ve kterých chceme pokračovat, nicméně teď bude trošku problém asi s překladateli z ukrajinštiny do češtiny, protože ti jsou teď hodně zaneprázdnění.“

Pomoci chtějí ukrajinských uprchlíkům i tím, že by do edičního plánu zahrnuli třeba texty v originále.