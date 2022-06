Ukrajinské děti se můžou seznámit s Rychlými šípy. Skauti a foglarovci vydali nový překlad

Sdružení přátel Jaroslava Foglara společně s českými skauty znovu vydali Rychlé šípy. Tentokrát ale v ukrajinském překladu pro děti, které do Česka uprchly před válkou. Komiksový sešit dostávají malí Ukrajinci zdarma ve školách nebo centrech pomoci. Překlad vznikl v Brně. Známá parta se tak v přepisu jmenuje Švitki strjeli. Brno 21:13 27. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinské děti se můžou seznámit s Rychlými šípy | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Komiks přeložila učitelka češtiny a ukrajinská bohemistka Iryna Zabiiaka. „U pár slov jsem se ptala manžela a on mi řekl, že to už jsou výrazy, které se nepoužívají. Proto jsem hledala taková slova v ukrajinštině, kterým budou děti rozumět, ale taky už se v současné řeči nevyužívají,“ popisuje Zabiiaka některé překladatelské oříšky.

Skauti a foglarovci vydali Rychlé šípy v ukrajinštině. Krátké komiksové příběhy dostávají zdarma děti uprchlíků v ukrajinských centrech pomoci po celé republice.

Třeba plantážníci jsou explotatoři. Červenáček je Červoňuch a Rychlonožka Švitkonižka – slova jsou vymyšlená, stejně jako přezdívky obou chlapců. Jindra, Jarka i Mirek zůstali.

Komiksových sešitů skauti a foglarovci vydali dva tisíce kusů. Rozdávají je dětem zdarma. „Je tam 17 příběhů Rychlých šípů a 12 stran dobrodružství Rychlé veverky od Pavla Čecha,“ popisuje pro Český rozhlas Brno Martin Vérteši ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara.

Ve víc než třicetistránkovém sešitu je pak ještě vysvětlený kontext, příběh Jaroslava Foglara i 13 bobříků.

„V Česku je to známá věc, ale na Ukrajině to nikomu nic neřekne. I když je u nás skaut, ten se nazývá Plast. Na pár stránkách jsme vysvětlili, o jaké dílo jde. A myslím, že člověk vlastně ani nemusí být skaut nebo znát Foglara, aby pochopil bobříky. Pomoct někomu nebo být chvíli sám a mlčet, to jsou věci, které se můžou hodit každému,“ myslí si překladatelka.

Rychlé šípy, tedy Švitki strjeli, jsou k dostání nejen v Brně, ale i v dalších ukrajinských centrech pomoci v jiných městech.

