‚Drsná dobrodružství Rychlých šípů a žádné slabiny.' Vychází Foglarovy příběhy i s novými komiksy

Nakladatelství Albatros začalo vydávat nové sešity dobrodružství Rychlých šípů. K původním příběhům přibudou letos vždy dva nové komiksy od současných autorů. „Snažili jsme se dát autorům volnou ruku, ale s tím, že chceme, aby byl zachován étos příběhů a základní hodnoty. To je přátelství a pobídka k aktivnímu životu. Bylo to důležité pro Foglara a dnes je to důležité ještě víc,“ říká Radek Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara. Praha 15:17 16. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové sešitové vydání komiksu Rychlé šípy, 2022 | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Právo / Profimedia

Rychlé šípy podle Jaroslava Foglara zažívali dobrodružství, která jsou pro dnešní děti nedostupná, uznává Šantora v pořadu Akcent Českého rozhlasu Vltava.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nové sešity příběhů Rychlých šípů se letos objeví na knižním trhu, doprovodí je komiksy od současných autorů

„Máme pocit, že byli úžasní, takoví slušňáci. Ale dnes by rodičům z toho vstávaly hlasy na hlavě. Šli do Stínadel, v noci prolézali kostelní chodby. Ten prvek dobrodružství, často velmi drsného, u Foglara je. Ale pořád je tam snaha vést děti k dobru, k pozitivním hodnotám a aktivnímu životu. Chtěli jsme, aby to tam pořád bylo,“ dodává.

Hra pro fanoušky Foglarových Rychlých šípů. Lidé se mohou projít po stopách Stínadel Číst článek

První sešit Rychlých šípů už nakladatelství Albatros vydalo. „Chtěli jsme se vrátit k sešitovému vydání, kterým to začalo v roce 1967 a bylo to tehdy velmi úspěšné. Chtěli jsme, aby to bylo podobné a rodiče si to mohli číst s dětmi na cestách. Aby to rodiče vrátilo do dětství,“ vysvětluje Šantora.

Plantážníci pátrají po Rychlých šípech

Nové vydání je složené z původních, restaurovaných příběhů a kreseb. Doplňují je dva nové příběhy: jeden stojí samostatně, druhý vždy vytvořil Nikkarin a prolínat se má minimálně prvními osmi naplánovanými sešity.

„Byl jsem požádán, abych vytvořil příběh ze světa Rychlých šípů tak, aby to působilo jako ony, ale aby to bylo v současné moderní době. Vytvořil jsem skupinku pěti dětí, Plantážníky, kteří odkrývají pozadí Rychlých šípů jako takových,“ popisuje Nikkarin.

Pod obrázky Rychlých šípů si hrají ukrajinské děti. Ve Foglarově bytě jsou ubytovaní uprchlíci Číst článek

„Moji hrdinové se setkávají s regulérními grázly, kteří nemají na práci nic lepšího než zatápět ostatním. A jsou v kontrastu s tím, jak jsem chtěl uctít odkaz Rychlých šípů. Moji hrdinové jsou pozitivní, přátelští, ale zároveň jsem měl pocit, že jsou velmi často neohrožení a nemají slabiny. Tak jsem se jim nějaké snažil dát. Jeden z nich se třeba bojí klíšťat a když jde do přírody, tak skáče, aby se vyhýbal stéblům trávy, protože má z toho paniku,“ přibližuje Nikkarin a dodává:

„V tom vycházím ani ne tak z Rychlých šípů jako ze sebe, protože přesně takto já skáču kolem vysoké trávy.“