S Adamczykem na VŠCHT? Čeští herci opět představí světové knihy, na Noci literatury zazní i Kangová
Ve městech po celé republice 17. září opět budou znít české překlady světových knižních autorů. Devatenáctý ročník festivalu Noc literatury zavítá například do Mariánských lázní, Přerova nebo do České Lípy. Jeho centrum ale letos představuje Praha 6, která je svou historií blízká hlavnímu tématu letošního ročníku, bezpečí a sounáležitosti. Lidé, kteří třeba do Bubenče zavítají, uslyší například Zahradníka a smrt od Bulhara Georgiho Gospodinova.
Na netradičních místech v Praze, která bývají veřejnosti často nepřístupná, budou vybraná světová díla číst známí čeští herci a herečky.
Publicista Chuchma: Literární soutěže ovládli debutanti. Ukojili hlad po něčem neokoukaném
Číst článek
V kavárně Písecká brána představí Josef Trojan román norského mladého autora Olivera Lovrenskiho Když nám bylo míň, Marek Adamczyk v areálu VŠCHT zase přečte Kalmanna a spící horu od Švýcara Joachima Schmidta.
Zájemci letos také poprvé dostanou možnost navštívit čtení jihokorejské a slovinské literatury od nositelky Nobelovy ceny za literaturu Han Kangové a autora Draga Jančara.
Na Noc literatury s podtitulem Kniha jako útočiště plánuje program přes 90 měst. Čtení proběhnou zpravidla od 18.00 do 23.00 hodin v kavárnách, kulturních centrech nebo podobných prostorech. Seznam zúčastněných míst je k dispozici na webu nocliteratury.cz.