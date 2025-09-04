S Adamczykem na VŠCHT? Čeští herci opět představí světové knihy, na Noci literatury zazní i Kangová

Ve městech po celé republice 17. září opět budou znít české překlady světových knižních autorů. Devatenáctý ročník festivalu Noc literatury zavítá například do Mariánských lázní, Přerova nebo do České Lípy. Jeho centrum ale letos představuje Praha 6, která je svou historií blízká hlavnímu tématu letošního ročníku, bezpečí a sounáležitosti. Lidé, kteří třeba do Bubenče zavítají, uslyší například Zahradníka a smrt od Bulhara Georgiho Gospodinova.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Herec Lukáš Matěj čte účastníkům akce Noc literatury v jihlavské městské knihovně, 2023

Herec Lukáš Matěj čte účastníkům akce Noc literatury v jihlavské městské knihovně, 2023 | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Na netradičních místech v Praze, která bývají veřejnosti často nepřístupná, budou vybraná světová díla číst známí čeští herci a herečky.

25:03

Publicista Chuchma: Literární soutěže ovládli debutanti. Ukojili hlad po něčem neokoukaném

Číst článek

V kavárně Písecká brána představí Josef Trojan román norského mladého autora Olivera Lovrenskiho Když nám bylo míň, Marek Adamczyk v areálu VŠCHT zase přečte Kalmanna a spící horu od Švýcara Joachima Schmidta.

Zájemci letos také poprvé dostanou možnost navštívit čtení jihokorejské a slovinské literatury od nositelky Nobelovy ceny za literaturu Han Kangové a autora Draga Jančara.

Na Noc literatury s podtitulem Kniha jako útočiště plánuje program přes 90 měst. Čtení proběhnou zpravidla od 18.00 do 23.00 hodin v kavárnách, kulturních centrech nebo podobných prostorech. Seznam zúčastněných míst je k dispozici na webu nocliteratury.cz.

dci Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Literatura

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme