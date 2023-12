Jak to vypadá, když Sherlock Holmes přemýšlí? Nový komiks ukazuje nit dedukce slavného detektiva

Nejnovější z komiksových zpracování případů Sherlocka Holmese zavádí čtenáře přímo do hlavy geniálního detektiva. Na vlastní oči tam sleduje celý fascinující průběh neuvěřitelných dedukcí a nápaditých, leč vždy přísně logických analýz stop a důkazů. „Sledujeme nejen imaginárně, ale skutečně červenou nit, která se line celou knihou,“ přibližuje v pořadu Mozaika na Vltavě historik komiksu Pavel Kořínek. Praha 6:35 16. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyril Liéron, Benoit Dahan: V hlavě Sherlocka Holmese; překlad Šárka Belisová | | Zdroj: Paseka | ©

Příběhy Sherlocka Holmese a jeho pomocníka-vypravěče Watsona platí již řadu desetiletí za nevysychající zdroj nejrůznějších komiksových adaptací, parafrází či parodií. Domácí i zahraniční komiksoví tvůrci popsali a pokreslili původními i staronovými případy geniálního detektiva s dýmkou a loveckou čapkou možná desetitisíce stran.

Přesto dokázala vzniknout nové zpracování. Pokusili se o to výtvarník Cyril Liéron, debutující zde jako scenárista, a kreslíř Benoit Dahan a jejich společný komiks se jmenuje V hlavě Sherlocka Holmese.

„Je to zajímavý a neokoukaný trik,“ vyzdvihuje jejich práci historik komiksu Pavel Kořínek.

„Podle mě možná vůbec poprvé se autoři pokoušejí v adaptaci zachytit to, co povídky Arthura C. Doylea dělá tak vzorově holmesovskými – totiž záznam dedukčních procesů toho myšlenkového divadla, ve kterém Sherlock Holmes sbírá jednotlivé indicie a prozkoumává jednotlivé důkazy,“ říká Kořínek.

To se obvykle při vizuálním zpracování románu vynechává. „Ne úplně jednoduše se to vizualizuje a zpracovává. Ale tady je to ústředním nápadem knihy,“ zdůrazňuje historik komiksu.

„Sledujeme nejen imaginárně, ale skutečně červenou nit, která se line celou knihou. Sledujeme myšlenkový proces pátrání. A v tomhle je ta adaptace hrozně nápaditá a zároveň neuvěřitelně věrná. Blíží se tím Doylovým podmínkám, ale domýšlí je do nového média a jinak,“ upozorňuje Kořínek.



Kreslíř Benoit Dahan v knize kombinuje tradiční komiksový jazyk s velkými dvoustránkovými tably. Některé strany jsou pojaté jako průřez hlavou detektiva Holmese. Indicie se tak dělí do jednotlivých kategorií.

„Kromě běžného čtení, jak jsme zvyklí, zleva doprava a shora dolů se tam vine ještě ta červená nit, kterou máme sledovat. Je to tedy trochu jiné čtení komiksu, která i svou vizualitou odpovídá naší představě viktoriánské doby včetně zašlého papíru a sépiových tónů,“ vysvětluje historik komiksu.

Příběh není kanonický, ačkoliv kulisy jsou tradiční. „Je to nový příběh zasazený do nového, ale dobře nasvíceného světa,“ přibližuje Kořínek komiks, který nedávno vyšel v překladu Šárky Belisové v nakladatelství Paseka.