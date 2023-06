40 let se o něm mlčelo. Teď příběh českého sochaře, který portrétoval i britskou královnu, přináší kniha

Český sochař Franta Bělský je rekordmanem mezi umělci ve Velké Británii. Vytvořil bustu čtyřem generacím britské královské rodiny, a jemu jedinému se také všichni na dílo podepsali. Je autorem mnoha dalších děl známých na Britských ostrovech. Třebíč 0:10 20. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Knihu o sochaři Frantovi Bělském napsal Bohumil Vostal | Foto: Dáša Kubíková | Zdroj: Český rozhlas

„Portrétoval anglickou královnu“, tak nazval životopisnou knihu o Frantovi Bělském její autor, třebíčský rodák Bohumil Vostal. Se sochařovým dílem se setkal v Anglii při své práci televizního zpravodaje.

Sochař František Bělský portrétoval britskou královnu, v Česku se o něm 40 let mlčelo. Jeho britsko-český příběh teď vychází knižně díky autorovi z Třebíče

„Poprvé se tak stalo, když bylo výročí sebeupálení Jana Palacha a my jsme dostali v České televizi za úkol popsat, jak si daná země připomíná Palachův odkaz, a v Británii to byl Palachův reliéf v centru Londýna, kde to právě udělal Bělský, a já jsem si uvědomil, že o něm vlastně vůbec nic nevím,“ vypráví Vostal.

Bojovat proti Hitlerovi

O sochaři poté natočil půlhodinový televizní dokument. Při jeho přípravě nashromáždil tolik fascinujících faktů, které se do filmu nevešly, že začal přemýšlet o knize. Rozsáhlou životopisnou publikaci plnou dokumentů, fotografií Bělského děl, citací z archivů, sestavoval při své práci zahraničního televizního zpravodaje ve volném čase. Zabralo mu to několik let.

Kniha podle autora přibližuje velký česko-britský příběh. „Je to příběh, který spolu s ním sdílí tisíce dalších Čechoslováků. Franta Bělský uprchl se svým otcem před nacistickým režimem, protože byli židovského původu, v Anglii se okamžitě přihlásili do armády, že budou bojovat proti Hitlerovi,“ popisuje dále Vostal.

Do Prahy si po válce přivezl svou ženu, velkou lásku, karikaturistku Margaret, s níž se po komunistickém puči v roce 1948 vrátili zpět do Anglie. Tam už se sochař zapsal do historie svými díly.

Splátka dluhu

„Bělský tady byl soustavně a na příkaz čtyřicet let ignorován. Dnes kdyby nějaký český výtvarník dostal zakázku, aby u královského dvora udělal bustu třeba Karla III., no co by se odehrálo! Rozhovory, dokumenty – a toto všechno bylo Bělskému upřeno, a mně to bylo vždycky velice líto. Doufám, že tato knížka aspoň částečně splatí dluh, který vůbec Bělskému máme,“ uzavírá novinář a spisovatel Bohumil Vostal.

Autor Bohumil Vostal a fotografka Michaela Vostalová na křtu knihy v městské knihovně v Třebíči | Foto: Dáša Kubíková | Zdroj: Český rozhlas