To, že někam nezapadáte, neznamená, že tam nepatříte. Soňa Paleta napsala knihu o útěku z velkoměsta

Když se útěk z přecivilizovaného velkoměsta zvrtne a dopadne jinak, než „utíkající“ čekal – přesně o tom je napsala Soňa Paleta svoji prvotinu. Knížku plnou sebeironie a niterné zpovědi nazvala „Pražačka na vsi“ a vrací se v ní po v časové ose svého života. Ztráta ideálů a zároveň nalézání vlastní identity se v deníkově koncipovaném textu zrcadlí i prostřednictvím černého humoru. Praha 9:24 1. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soňa Paleta: Pražačka na vsi (Albatros Media 2023) | Zdroj: Albatros Media

Možná jste už na ni narazili na sociálních sítích. Soňa Paleta už několik let „žije“ s facebookovým profilem Pražačka na vsi, který byl, zdá se, základem stejnojmenné knížky. Její svěží debut je knížkou víceméně odpočinkovou, což ale neznamená, že popisovaná témata nerezonují nebo jsou povrchní. Je to místy až švejkovská anabáze snahy po nalezení klidu a štěstí – a zároveň nepochopení okolí.

Soňa Paleta vypráví autenticky svůj vlastní příběh – o tom, jak se s rodinou „vzdala“ života v pražské garsonce a odstěhovala se do nejmenované vesnice, kde je „Pražák“ tak trochu nadávka. Od prvních řádek s autorkou můžeme prožívat nadšení i prozření a následné zklamání z životní změny.

Nejen vzpomínky na školní lavice. Projekt Čtenářský deník představuje slavná díla jako rozhlasové hry Číst článek

Máš dredy? Jsi divná

Soňa Paleta je jako autorka spontánní, živelná, místy trochu neučesaná. Její psaní si na nic nehraje. Působí to tak, že se posadila a psala a psala, až na jeden zátah napsala knihu.

Samozřejmě to tak vůbec nemusí být, avšak myšleno obrazně jsou v téhle charakteristice obsaženy všechny plusy i minusy knihy Pražačka na vsi. Textem čtenář prolétne tak rychle, že se ani nestihne zamyslet – a za zamyšlení by některá témata určitě stála.

Profesor Hilský: Kniha Shakespearova Anglie byla nenapsatelná, Shakespeare je nepřeložitelný Číst článek

Vypointované humorné scénky celkem ostře kontrastují s přítomností smrtelnosti a smrti, závislostí, rodinných traumat a sklíčeností z faktu, že vlastně nic nedopadá tak, jak by si vypravěčka přála.

Soňa Paleta se na kulturní scéně nevyskytuje jen tak náhodou, jen často stála na „té druhé straně“. Právě ona pracovala s novými talenty, dávala dohromady kulturní a hudební projekty, spoluzaložila hudební agenturu. Jaké to je se kulturou uživit? Jak to skloubit s rodinou a neustoupit ze svých ideálů? Jak se z vás ze dne na den stane učitelka v mateřské školce? S těmito tématy se Soňa Paleta vypořádávala už na svém blogu. A někde tam nejspíš vznikla myšlenka dát textům pevný tvar.

„Ha. Příležitost k seznámení. Přemýšlela jsem nad tím už delší dobu. Evženovi jsem i vylíčila svoji předsatvu, jak si to roztomile cupitám k sousedům a bůhvíproč s prvorepublikovým účesem, v halence, sukýnce a krajkové zástěrce (ani jedno nevlastním) a v rukou držím tác nazdobený koláči. Podíval se na moje dredy, beďara na bradě, tričko poblinkané od Bolky, a protože znal moje kulinářské umění, podotkl: „Tak to nám držím palce."“ Soňa Paleta: Pražačka na vsi. Albatros Media 2023

Střelba do vlastních řad

Pražačka na vsi rezonuje tematickým zaměřením knihy, protože Soňa Paleta umí velmi dobře ironizovat především sama sebe. Střelba do vlastních řad může být ve chvíli, kdy se to podaří, dobrým autorským záměrem. Autorka ve svojí prvotině zúročuje svůj literární talent a téma útěku na venkov s ironickou notou plnou černého humoru servíruje suverénně. Vychází z vlastních reálií, pokud se na styl textu naladíte, není těžké se ztotožnit s vypravěččiným punkovým pohledem na svět. Knižní rodina – Brenda, Evžen, Bolka a Lolek, se na venkov snaží zapadnout.

Možná by bylo lepší, kdyby Alláh kalašnikov nestvořil. Válečný reportér bere čtenáře do světa islámu Číst článek

Knížka Pražačka na vsi je i není vtipná, je i není povídková, je i není deníkem. Soňa Paleta v jednotlivých kapitolách shrnuje hlavně to, co se její rodině nepovedlo v jihočeské vesnici – a tím pádem i v celkem uzavřeném prostředí jejího nového domu a její malé rodiny.

Je tu ale kontrast s tím, co prožila při pobytu ve Spojených státech, paralela „cizinectví“ je tu velmi trefná. A podtitul hlásající: „To, že někam nezapadáte, neznamená, že tam nepatříte“, je možná lehkým rýpnutím pod žebra brblání, že pořád něco nejde, není to možné – protože by si člověk musel ubrat na pohodlí.

Soňa Paleta se nespokojila s tím, že se celkem otevřeně vysmívá svojí naivitě a okolí plnému maloměšťáckých názorů. Její vypravěčka je silná osobnost a svojí nezlomností