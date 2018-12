SOUTĚŽ: Ó Jeruzaléme! Vyhrajte slavnou knihu přibližující vznik Státu Izrael a první arabsko-židovskou válku

Více než po dvaceti letech vychází v češtině legendární kniha Ó Jeruzaléme! autorské dvojice Dominique LaPierre a Larry Collins. V obsáhlé publikaci, která v sobě spojuje přesnost publicistiky a obraznost beletrie, zachytili boj o město Jeruzalém, posvátné místo Židů i Arabů. V soutěži serveru iROZHLAS.cz můžete vyhrát jednu z deseti knih nového vydání. Praha 9:20 17. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Ó Jeruzaléme! v soutěži serveru iROZHLAS.cz | Zdroj: iROZHLAS.cz

"Kniha se čte jako detektivka a vy obracíte stránku za stránkou, abyste se dozvěděli, co přijde dál.. Tempo je tak strhující a drama tak zesiluje střídavými záblesky tragédie i tragikomedie, že se čtenář nezřídka musí zastavit, aby se nadechnul a jen žasl."

The New York Times Book Review

"Dojemné, fascinující, poučné... Žádná jiná kniha o tomto tématu se Ó Jeruzaléme! ani zdaleka nepřibližuje."

Los Angeles Times

"Pozoruhodná kniha... Historie, která nejen osvětluje vojenské a politické události války, ale oživuje ji i hlubokým lidským rozměrem."

The National Observer

V listopadu 1947 rozhodla OSN o rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát. Tento akt roztočil spirálu násilí, která přerostla v regulérní válku.

Světoznámí autoři Larry Collins a Dominique Lapierre rozehrávají strhující drama, které literaturu faktu povýšilo na velký román. Historické události, jejichž tragické důsledky jsou dodnes tématem zpráv, ožívají na stránkách knihy jako v přímém přenosu. Dramatické okamžiky vedoucí ke vzniku židovského státu a krvavý boj za jeho nezávislost nahlížejí skrze mozaiku příběhů a individuálních dramat. Momenty radosti se střídají s momenty smutku, naděje se zoufalstvím, láska s násilím, hrdinství se zbabělostí, vítězství s porážkami…

Přebal knihy Ó Jeruzaléme!, autoři Larry Collins a Dominique Lapierre. | Zdroj: Nakladatelství Zeď

Za jedinečným plastickým portrétem boje o Jeruzalém byly roky práce. Stovky setkání – s králi, premiéry, generály, obyčejnými vojáky, osadníky, teroristy, pekaři… Tisíce prostudovaných dokumentů odhalily dosud nezveřejněné informace.

Díky tomu může čtenář nahlédnout do komnat arabských panovníků, do utajených velitelských štábů židovské armády, do válečných zákopů, do synagóg, mešit i kostelů, za stěny bytů i kaváren. Tam všude byli lidé, kteří v onom velkém zápase sehráli svou roli. V zápase, který se pro Židy jevil beznadějný. A přece Izrael dokázal vytrvat. Měl něco, co nepříteli chybělo. Odhodlání.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 výtisků knížky Ó Jeruzaléme!, napište nám až do tohoto pátku, 21. prosince, do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Nezávislost Izraele byla vyhlášena 14. května 1948. Jaké datum to ale bylo podle židovského kalendáře?

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.