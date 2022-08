Jáchym Topol: Panuje úzkost, to tu nebylo snad nikdy vyjma baroka. Nebezpečí je přece osud člověka

Válka na Ukrajině nás vrhla z doby postfaktické znovu do doby kamenné, tvrdí spisovatel Jáchym Topol. O to víc si dnes cení pádu komunismu a 90. let. „To byla doba fascinující a zázračná. My jsme se vymkli z ruského impéria. A že tady byli gauneři a podvody? Tak byli a budou. Ale díky politice zosobňované zejména Václavem Havlem jsme se dostali dál od východu, který nás rozmělňoval a drtil,“ říká. Praha 9:15 27. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jáchym Topol | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Že se 90. léta zplošťují v současné popkultuře na dobu gaunerů, je podle Jáchyma Topola tím, že lidé mají tendenci všímat si spíše chyb. „Pořád bychom chtěli být lepší a lepší,“ soudí spisovatel.

„Pokud pomineme válku na Ukrajině, která nás ohrožuje a která nás z doby postfaktické brutálně vrhla do doby kamenné, žijeme si tady v té naší zemi v komfortní zóně. Je to blahobytná, bohatá země. Přesto tu panuje jakási úzkost. Setkávám se s tím u lidí o dost mladších, než jsem já. Takové to dívání se na svět a na budoucnost černě,“ upozorňuje.

„Mám pocit, že to tady, vyjma nálady v baroku, nikdy nebylo. Nevím přesně, čím to je,“ přemítá.

„Člověk nemůže být vytřeštěný svazák a skepse je sice zdravá, ale tohle je už moc. Vidět všude krizi je dobová věc. Já doufám, že tohle v mladé generaci vybudí gen, který se slovu krize bude smát.“

Krize a problémy podle Topola nejsou důvodem si zoufat, protože nebezpečí, smrt a problémy jsou přirozenou součástí lidského života.

„Je potřeba proti nebezpečím bojovat. Ale když naši předci vyrazili s oštěpem, tam sedm minut chůze od jeskyně mohl být medvěd, nepřítel, mohla přijít neúroda. Myslíme si, že jsme se od našich archaických předků vzdálili, ale moc ne,“ tvrdí Jáchym Topol a dodává:

„Je to jako smrt, o té víme to stejné jako lidé z tlupy, co lovila mamuty. Jsme pořád obklopeni nebezpečím a strašidly. Ale to není důvod k zoufání. To je pořád ta samá výchozí situace, to je osud člověka.“

