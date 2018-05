Na pražském Výstavišti začíná Svět knihy. Čestným hostem je stát Izrael, výročí slaví Rychlé šípy

Život v obrazech, posedlost tvorbou, prací a hudbou - jednu z nejvlivnějších postav světové kultury Nicka Cavea si jako postavu svého grafického románu vzal německý tvůrce Reinhard Kleist.

Jako téma komiksu se na Světě knihy objeví kromě hitů současnosti i výstava k osmdesátinám Rychlých šípů.

A není to jediné výročí. Sedmdesát let samostatnosti slaví stát Izrael, čestný host letošního Světa knihy. I to byl podle ředitele veletrhu Radovana Auera důvod ke složení letošního programu.

„Přesně i to, že jsme si letos jako téma zvolili převratné 20. století, nám nahrálo. Izrael jsme oslovili, jim se ta myšlenka líbila, protože česko-izraelské vztahy jsou v mnohém hlubší, než by možná většina posluchačů tušila. Je tam spousta vazeb, oni byli opravdu potěšeni a velmi rádi se do toho zapojili,“ popisuje Radiožurnálu Auer.

Na Světě knihy se čtenáři potkají se svými oblíbenými autory. Z Česka jich do Prahy přijedou stovky, ze zahraničí víc než osmdesát.

S autory se jedná i dva roky dopředu

Nejen literatura, ale třeba i izraelsko-palestinský konflikt, to budou témata k diskusi s nejslavnějším izraelským spisovatelem současnosti Davidem Grossmanem. V Česku pokřtí překlad svojí knížky „Přijde kůň do baru“. Jak těžké je dostat na veletrh světové autory?

„David Grossman měl zájem přijet do Čech, protože to tady má rád, nicméně jednání trvala nějaké tři čtyři měsíce. Jsou ale i autoři, se kterými jednáme dva roky dopředu,“ uzavírá Radovan Auer.

Roční bilance čeká České literární centrum, říká jeho ředitel Ondřej Buddeus.

„Po roce fungování už můžeme říci, že fungují rezidenční programy pro zahraniční překladatele, bohemisty, pro české autory tady v České republice. Připravují se rezidence i mimo Českou republiku. Zároveň byl spuštěn program mobility, otevřené výzvy, kdy zahraniční organizátoři můžou žádat o podporu cesty českých autorů do zahraničí a o podporu jejich prezentací,“ uzavírá Ondřej Buddeus.

Tradičně na Světě knihy dostane místo i dětská literatura. Celkové náklady na čtyřdenní veletrh jsou kolem 17 milionů korun.