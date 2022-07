‚Pošeptala mi, abych předstírala, že jsem starší.‘ Přeživší holokaustu vydala knihu nejen o životní radě

Přežila Terezín i Osvětim, přišla o oba milované rodiče a jen zázrakem unikla pochodu smrti. Přeživší holokaustu Eva Erbenová přijela z Izraele do Česka, aby tu představila svoji novou knihu vzpomínek navzvanou Cesta. Vrací se v ní do šťastného dětství, které násilně přerušila druhá světová válka. Praha 9:40 17. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svět už není dávno tak noblesní a tak slušný, jak my jsme mysleli, že je, tvrdí Eva Erbenová | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Já myslím, že to je tím, že člověk vzpomíná na své dětství. A moje dětství bylo skutečně krásné. A čím jsem starší, tak vidím, jak katastrofálně a rychle se to zničilo, rozbilo a ztratilo,“ vzpomíná Eva Erbenová, rozená Löwidtová.

Narodila se v Děčíně v říjnu 1930 do asimilované židovské rodiny. Její otec Jindřich Löwidt pracoval jako chemik, matka Marta byla v domácnosti. Ještě před válkou se rodina přestěhovala do pražských Strašnic. Až do nacistické okupace prožívala Eva šťastné dětství.

„Touha to zaznamenat a sdělit hlavně mým dětem, ale taky světu. Protože svět se tak mění a svět už není dávno tak noblesní a tak slušný, jak my jsme mysleli, že je. Ale tak nějak se zase chci vrátit a vrátit to hezké, co v našem životě bylo a v čem jsme žili a co vlastně nám, mé generaci, zůstalo,“ říká.

V prosinci 1941 nacisté rodinu Löwidtových deportovali do Terezína. Otec Jindřich odjel v září 1944 do Osvětimi. Eva Erbenová tehdy netušila, že ho na nádraží viděla naposledy. Ona a její matka dostaly povolání do transportu jen o pár týdnů později.

Své vzpomínky na to zachytila v knize takto: „Chtěla jsem se na to podívat zblízka, a tak jsem to nadzvedla a viděla, že dospod někdo napsal německy: Jedeme do Osvětimi.“

Evě Erbenové bylo pouhých čtrnáct let, když vystoupila v Osvětimi z vlaku a musela projít selekcí. Děti ale nacisté rodičům odebírali a posílali je rovnou do plynu. Život jí tehdy zachránila rodinná přítelkyně.

„Beze slova mě popadla a strčila mě do jedné ze zadních řad. A pošeptala mi, abych předstírala, že jsem starší, než skutečně jsem. Budou-li se mě ptát na věk, abych řekla osmnáct. Zachovala jsem se tedy podle Juliiny rady a ta mi pomohla přežít,“ popsala situaci v knize.

Obrovskou oporou byla Evě její matka Marta. Starala se o ni po celou dobu v Osvětimi a povzbuzovala ji i psychicky.

„Neustálým povídání, co bude, až se vrátíme, nebo nějakou pohádkou. A vlastně mě vytáhla z té hrozné situace, ve které jsme byly. To bylo ohromné hrdinství, to vidím dneska,“ uznává.

Marta Löwidtová zemřela v dubnu 1945 během pochodu smrti.

I to Erbenová popisuje ve svých vzpomínkách: „Máma zavřela oči, přivinula mě k sobě a zašeptala: ‚Je mi to líto, Evo, ale musím tě opustit. Už nejsem schopná jít.‘ Pak mě políbila a podívala se na mne. A já si myslím, že mě už neviděla. Když jsem se jí podívala do očí, které jsem tolik milovala, viděla jsem jen smrt.“

Věří Erbenová v Boha? „Já nejsem nábožný člověk, ale já říkám – co nechceš, aby ti dělali, nedělej jinému. A v tom je celý můj bůh.“

„Česko je určitě stále můj domov. Já sem přijedu a já jsem doma. Moje vlastní já je tady,“ říká a dodává: „Já tady jsem nějak mnohem zdravější, v Izraeli jsem sama, tak mě bolí tady a tam. A tady mě nic nebolí teď těch pár dní!“

Cesta je čtvrtou knihou, kterou Eva Erbenová o zážitcích z holokaustu napsala. Letos v březnu jí prezident republiky udělil medaili Za zásluhy o stát I. stupně v oblasti kultury a umění.