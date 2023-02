Letos vyjde 20 nových povídek Terryho Pratchetta. Vydal je v 70. a 80. letech pod pseudonymem

Sbírku 20 znovuobjevených povídek renomovaného britského spisovatele Terryho Pratchetta ještě letos vydá nakladatelství Penguin books. Podle stanice BBC jde o povídky, které autor v 70. a 80. letech minulého století napsal pod pseudonymem Patrick Kearns do regionálních novin, ale doposud mu nebylo přisuzováno autorství. Londýn 7:36 28. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský spisovatel Terry Pratchett | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nakladatelství uvedlo, že zapomenutá díla objevilo „několik nadšených fanoušků“. Jedním z nich je Chris Lawrence, který měl na stěně v pokoji 40 let zarámovanou povídku The Quest for the Keys (Pátrání po klíčích), jednu z delších, které se objeví v očekávané knize.

„(Těch povídek) jsem si vážil a po 35 let jsem je držel v bezpečí. Přežily i několik stěhování, ale o jejich významu jsem neměl ponětí. O jejich důležitosti jsem se dozvěděl, až když jsem se spojil s Pratchettovým nakladatelem Colinem Smythem,“ řekl BBC Lawrence.

Pratchett, nositel Řádu britského impéria, za 44 let literární činnosti napsal 70 převážně fantasy knih, které byly přeloženy do 37 jazyků včetně češtiny. Penguin uvádí, že ačkoliv se znovuobjevené povídky neodehrávají v autorově kultovním prostředí Zeměplochy, „jsou předzvěstí světa, který Pratchett později vytvořil“.

Příběhy vyjdou letos 5. října pod názvem A Stroke of the Pen: The Lost Stories. Další Pratchettova nepublikovaná díla však světlo světa nespatří, jelikož pevný disk s až deseti nedokončenými romány byl v roce 2017 na přání již zesnulého autora přejet parním válcem.