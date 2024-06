‚Traduje se, že byla nepěkná, to není pravda.‘ Ve Francii vychází kniha o Kafkově přítelkyni

Nesmělý, bázlivý a jemný. Přesně tak o Franzy Kafkovi psala jedna z jeho osudových žen – Milena Jesenská. Jeden z nejvlivnějších spisovatelů 20. století zemřel přesně před 100 lety. Zatímco některé jeho ženy a přítelkyně byly známé, jako třeba právě Milena Jesenská, jiné zůstávají v pozadí. Patří mezi ně i Felice Bauerová. Kafkovu přítelkyni představuje kniha spisovatelky Magdaleny Platzové „Život po Kafkovi“, která nově vychází i ve Francii. Paříž 10:34 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha střídá historické epochy a pohybuje se na rozhraní románu, vyprávění a investigace | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Ta kniha je o životě Felice Bauerové, která byla Kafkova snoubenka. Dvakrát se zasnoubili, dvakrát zasnoubení zrušili. Po tom druhém debaklu se provdala a na začátku 30. let rodina odjela z Berlína,“ vypráví spisovatelka Magdaléna Platzová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Martina Baluchy

Felice Bauerová pocházela se Slezska. Když jí bylo 12 let, tak se s rodinou přestěhovala do Berlína. Později tam pracovala jako firemní vedoucí pro styk s veřejností. S Kafkou se seznámila v roce 1912 u jeho přítele Maxe Broda.

„Ona byla příbuzná Maxe Broda. Sestra Maxe Broda, Sophie, si vzala bratrance Felice Bauerové. Felice jela do Budapešti a po cestě se stavila u Brodů, kam náhodou přišel i Kafka. Takhle se seznámili. Potom jí Kafka napsal první dopis.“

Felice Bauerová byla s Kafkou pět let. První zásnuby zrušili v roce 1914 a to po hádce kvůli Kafkově blízkém vztahu s Felicinou přítelkyní Gretou Blochovou. Podruhé Kafka zásnuby zrušil z obavy, že by mu manželský život znemožňoval psaní. Jejích komplikovaný, rozporuplný a proměnlivý vztah dokládá i jejich korespondence.

„Slečno Felície, chci vás požádat o jednu laskavost, která zní opravdu šíleně. Jde o toto: pište mi pouze jednou týdně, nejsem totiž schopen dopisy každý den snést. Odpovím například na váš dopis a ležím pak zdánlivě klidně v posteli, ale tlukot srdce mi prochází celým tělem a ví jenom o vás. Patřím ti, proč jen já blázen sedím pak ještě v úřadě, nebo tady doma místo abych se zavřenýma očima skočil do vlaku a otevřel je, až když budu u tebe.“

Počítačová hra oživuje Kafkův Proces ve 3D. Má spisovatele představit mladé generaci Číst článek

Kafka si s Felice Bauerovou vyměnil na pět set dopisů. Její příbuzný a Kafkův přítel Max Brod ji později žádal, aby dopisy prodala a Kafkova osobnost a genialita tak mohly žít dál.

„Rozpoutalo se drama kolem Kafkových dopisů, které Felice nechtěla prodat. Byla k tomu přinucena,“ popisuje Magdaléna Platzová, která chtěla vyvrátit i některé mýty o Felice Bauerové.

„Traduje se, že byla nepěkná. To ale není pravda, měla hezkou postavu, hezky se oblékala, byla velice elegantní. Na to si potrpěla, to se ví. On ji vyčítal akorát jeden zlozvyk, že chroupala cukr.“

Kniha Magdaleny Platzové „Život po Kafkovi“ nebo-li ve francouzštině „La Vie apres Kafka“ střídá historické epochy a pohybuje se na rozhraní románu, vyprávění a investigace.

Spojení literatury a matematiky. ‚Dá se vyčíst leccos,‘ říká lingvista, který se zabývá otázkou autorství Číst článek

Když česká spisovatelka žila ve Spojených státech, tak objevila syna Felice Bauerové Henryho. „Mě na tom zaujalo několik věcí. Jednak vztah k tomu Kafkovi, který svým způsobem zastínil i jeho otce. I když s Kafkou neměl nic společného. Z Kafky se v 50. a 60. letech stala celebrita a on se ho nemohl zbavit. A on ho dost nenáviděl.“

Knihu ve Francii vydalo nakladatelství Agullo Fiction. „Je to velmi zajímavý obraz poválečné Evropy. Kafka je stěžejní postavou, ale kniha není o něm, ale lidech, kteří ho obklopovali,“ říká Nadège Agullová, zakladatelka francouzského nakladatelství.

Kniha české spisovatelky si podle Agullové získala zájem francouzského tisk. „Originálním způsobem se věnuje tomuto věhlasnému spisovateli. Magdaléna je evropskou spisovatelkou. Je to Češka, která žila taky v Sarajevu, ve Spojených státech a teď v Lyonu. My jsme evropské nakladatelství, a proto jsme rádi, že můžeme spolupracovat se spisovatelkou, jako je Magdaléna.“

Magdaléna Platzová a její kniha Život po Kafkovi | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas