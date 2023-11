Z polských knihoven na aukce v Moskvě. Zloději ukradli knihy ruských klasiků v hodnotě milionů eur

Na krádeže děl ruských klasiků přišli nejprve loni v dubnu v Lotyšské národní knihovně, ze které zloději ukradli tři knihy. Úřady z jejich odcizení obvinily gruzínského občana, kterého soud poslal na půl roku do vězení. Jeho komplic zůstal na svobodě, píše agentura.

Stejný měsíc se do univerzitní knihovny v estonském Tartu vydali dva muži, kteří tvrdili, že se zabývají cenzurou a vydavatelskou politikou v Rusku na počátku 19. století. Požádali přitom o nahlédnutí do téměř 200 let starých děl Alexandra Puškina a Nikolaje Gogola.

O čtyři měsíce později knihovna zjistila, že osm knih nahradili přesvědčivými kopiemi. Cena originálů se odhaduje na 158 000 eur.

V květnu odhalili krádež v knihovně Vilniuské univerzity v Litvě, kde zjistili, že přišli o sedmnáct vzácných ruských knih v odhadované hodnotě 440 000 eur.

„Většina ukradených knih byla nahrazena kopiemi,“ řekla mluvčí litevské generální prokuratury Gintaré Vitkauskaitéová-Šatkauskienéová.

Minulý měsíc zjistila krádež knih, včetně prvních vydání Puškinových nebo Gogolových děl, knihovna Varšavské univerzity. Instituce dosud odhalila, že jí zloději ukradli 79 děl ruských klasiků z 19. století, píše AFP, podle níž pracovníci knihovny hodnotu knih odhadují na přibližně milion eur.

Jako korunovační klenoty

„Zloději tady operovali v průmyslovém měřítku,“ řekl agentuře nejmenovaný pracovník univerzitní knihovny.

„Je to, jako by byly ukradeny korunovační klenoty,“ prohlásil Hieronim Grala, historik, bývalý diplomat, odborník na ruskou politiku a profesor na Varšavské univerzitě, který knihovně pomáhá zjistit škody.

Mezi kopiemi, které po sobě zloději zanechali, jsou přitom podle AFP nedbalé napodobeniny i pečlivé padělky, které pomohla odhalit pouze nevhodná barva razítka nebo velikost štítku.

Odborníci se přitom domnívají, že ukradená díla zamířila do Ruska, přičemž některá z nich byla prodána v tamních aukcích. AFP viděla snímky prodejů v aukčním domě Litfond, který působí v Moskvě a Petrohradě, kde byly vidět knihy opatřené razítky a katalogovými čísly Varšavské univerzity.

„Aukční dům Litfond funguje v rámci současných zákonů Ruské federace a nepřijímáme do prodeje knihy s razítky z existujících státních knihoven,“ uvedl ředitel aukčního domu Sergej Burmistrov.

Grala se domnívá, že celá operace byla zorganizována z Ruska. „První tři krádeže zasáhly země, které Rusové obviňují z boje proti ruskému jazyku a kultuře,“ řekl AFP s tím, že zloději „dobře odhadli“, že předměty spojené s ruskou kulturou jsou v tomto regionu „méně střežené“.

Upozornil zároveň, že ukradené ruské knihy na polské půdě přežily dvě národní povstání a dvě světové války. „Knihovníci Varšavské univerzity za války s nasazením života tajně vybudovali dvojitý strop a knihy schovali, aby nezmizely nebo neshořely. A my jsme je nedokázali ochránit před tímto pleněním,“ dodal.