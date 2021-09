Po veletrhu to bude mezi polskými čtenáři a českou literaturou ‚láska nebeská‘, říká spisovatel Szczygieł

Současní čeští literární tvůrci se úspěšně prosazují v Polsku. Důkazem je to, že české knížky - nebo přesněji řečeno jejich autoři a autorky - jsou letos čestnými hosty 11. Varšavského knižního veletrhu. Ten začal ve čtvrtek a bude probíhat v polském hlavním městě do neděle. Varšava 13:24 10. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Polsku probíhá 11. ročník Varšavského knižního veletrhu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Varšavský knižní veletrh je především určený domácím vydavatelům, autorům a čtenářům. Na každém ročníku se ale představuje jedna ze zajímavých literárních kultur - letos ta česká.

„Česko je našim sousedem a česká literatura je nám velmi blízká. Známe ji hodně dlouho, ale v poslední době zažíváme renesanci zájmu o české autory. Mnohá naše vydavatelství se na českou literaturu specializují. Češi měli být hlavními hosty veletrhu už loni, ale festival se kvůli pandemii nekonal,“ vysvětluje ředitel společnosti Knižní Veletrhy (Targi Książki) Rafał Skąpski.

Českou spisovatelku Radku Denemarkovou není třeba v Polsku představovat. Její knížky tu už několik let vycházejí a mají své fanoušky. „Já se v podstatě cítím být i polskou spisovatelkou. Myslím si, že v poslední době je to zvláště důležité, že my autoři v rámci solidarity jednotlivých zemí - teď myslím hlavně Polsko a Maďarsko - vytváříme jakousi enklávu humanismu,“ popisuje.

„Pro mě se pozice na tom ‚polském trhu‘ samozřejmě budovala roky. Vyšly mi tady vlastně skoro všechny knihy - posledně dokonce divadelní hra Spací vady, chystají se Hodiny z olova. A ukazuje se, že ta literatura opravdu dokáže pospojovat lidi, kteří jsou třeba introvertní, hluboce vzdělaní, ale nejsou například tak průrazní v té dnešní době. A jsou trochu paralyzovaní tím, co se děje. Literatura jim může pomoci se tak jako pospojovat, že v tom nejsou sami,“ zamýšlí se česká spisovatelka.

‚Polsko si nás idealizuje‘

„Mě trochu rozčiluje ta nadutost některých východoevropských autorů, kteří chtějí prorazit jenom na západě. Tyhlety hry východ-západ ale už my nesmíme hrát, železná opona je pryč, alespoň v tom umění má být absolutní svoboda. Polsko je specifické v tom, že si české umění a společnost idealizuje. A taky mám pocit, že je tedy větší podpora českého umění, než je podpora polského umění u nás,“ přiznává Denemarková.

Autorka Petra Hůlová zrovna řadě zájemců na veletrhu podepisuje polský překlad své knížky Stručné dějiny Hnutí. „Ta knížka je zároveň feministický manifest a zároveň feministická kritika. Což tady v té polské situaci, která je dost polarizovaná, je trochu problematické. Protože každý má v rámci té polarizace tendenci se přiklonit na určitou stranu, čemuž se ta knížka vzpěčuje,“ vysvětluje.

„Ale ohlas je tady velký. Řekla bych, že místní recenze o tom přemýšlejí mnohem komplexněji než ty v Čechách. Co se týče genderové debaty, Polsko je mnohem dál než debata, která se vede v Česku,“ dodává Hůlová.

Velvyslancem české literární účasti ve Varšavě je známý literát, publicista a spisovatel Mariusz Szczygieł. Ten jen s trochou nadsázky předpovídá, že po veletrhu to bude mezi polskými čtenáři a českou literaturou „láska nebeská“.

