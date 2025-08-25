Ve věku 91 let zemřela spisovatelka a překladatelka Zdena Salivarová
Zemřela spisovatelka a překladatelka Zdena Salivarová, bylo jí 91. Radiožurnálu to potvrdila česká konzulka v Torontu Šárka Ponroy-Vamberová. Zdena Salivarová byla manželkou Josefa Škvoreckého, se kterým od roku 1969 žili v Torontu. Společně psali vlastní knihy a vydávali exilové autory ve svém nakladatelství Sixty Eight Publishers. V roce 1990 byli oba vyznamenáni Řádem bílého lva za zásluhy o českou literaturu ve světě.
I když se proslavila jako neúnavná podporovatelka české literatury, byla Zdena Salivarová taky talentovaná zpěvačka a herečka. Už jako dítě hrála na housle a zpívala v rozhlasovém pěveckém sboru. Později se dostala do Laterny Magiky a s Inkognito kvartetem působila v divadle Paravan.
Právě tam se na ní chodíval dívat Josef Škvorecký. V roce 1958 se vzali. Znali se tehdy teprve tři měsíce. Jak sama Salivarová říkala, na pochybnosti nebyl prostor. Od začátku je prý spojovala upřímnost.
„Než jsme se vzali, tak jsme si na sebe všecko pověděli. I ty nejhorší věci. Když je člověk mladej, čtyřiadvacet let, tak má nějakou milostnou minulost a všelijaký hříšky. A já jsem si říkala, já než si toho Josefa vezmu, tak ať a mě všecko ví. Ať se rozhodne, jestli mě chce, nebo ne. A dopadlo to dobře,“ vzpomínala.
Tři roky pak Zdena Salivarová - Škvorecká studovala na FAMU dramaturgii. Události roku 1968 ale její budoucnost změnily. Hned v lednu příštího roku odjela s manželem do Kanady. Záhy tu spolu založili nakladatelství 68 Publishers. Za dvacet let v něm vyšlo více než 200 děl českých exilových autorů. Po celou dobu života za hranicemi tak Zdena Salivarová udržovala pouto se svou vlastí.
„Já jsem s tím národem žila dvacet let. Odebírali jsme nebo tchýně nám posílala, mě to bylo jedno, jestli to bylo rudé právo nebo literární měsíčník. Četla jsem to, abych věděla, co se tady děje. Pak jsme měli kanály, dostávali jsme dopisy od lidí atd. My jsem kanálama byli spojení s Chartou a se vším. Pak chodili ti chartisté vyhození do Toronta a od nich jsem se dozvěděla. Viděla jsem jejich očima, co se děje,“ vyprávěla Salivarová.
Po boku svého muže začala Salivarová taky sama psát. První prózy otiskla ještě v Československu v časopisech Host do domu a Plamen. Knihy Honzlová, Nebe, peklo, ráj nebo Hnůj země pak vydala ve svém nakladatelství. Později začala psát taky detektivní příběhy společně s Josefem Škvoreckým.
„Takovej mám ostych, že jsem na tom podepsaná. Protože já mu říkám nápady, napíšu kapitolu, dvě, tři, ale on to odedře všechno sám, popisovala Zdena Salivarová skromně jejich spolupráci. Po úmrtí manžela v roce 2012 žila až do své smrti v Torontu, které jí bylo druhým domovem. Česko ale od revoluce pravidelně navštěvovala.