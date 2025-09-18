Vězeňkyně ve Světlé nad Sázavou poslouchaly Ucho jehly. Poprvé se připojily k Noci literatury
Knihovny, školy a další organizace ve víc než 90 městech v Česku se večer připojily k 19. ročníku festivalu Noc literatury. Na některých místech se akce konala vůbec poprvé. Společné čtení si totiž připravili pro odsouzené ženy i kaplani z věznice ve Světlé nad Sázavou. Tři skupinky žen si tak mohly úryvky knih poslechnout přímo v tamní kapli.
Pro Noc literatury vybrali kaplani ve Světlé nad Sázavou hned několik z předem stanovených úryvků. První skupina odsouzených žen se rozhodla, že chce slyšet ten z knihy Ucho jehly. „Ucho jehly se jmenuje branka, kterou v sobě měla středověká města. Ta branka byla opravdu malinkatá,“ předčítá Kaplan Aleš Kocian.
K Noci literatury se poprvé připojila i ženská věznice ve Světlé nad Sázavou. Poslechněte si reportáž Terezy Pešoutové.
Následně ženám ke knize dodává kontext a současně začíná i diskuzi nad obsahem úryvku. Většinu odsouzených žen vybrali do skupiny pro předčítání vychovatelé i kvůli vztahu k literatuře.
„Fajn chlap, slečna Kateřina četla velmi příjemně, takže musím říct, že to bylo velmi příjemné. Nic bych na tom neměnila,“ říká Štěpánka. Vypráví, že ráda píše, hlavně verše a písničky.
Kromě toho paní Štěpánka pravidelně navštěvuje i vězeňskou knihovnu, podobně jako paní Květa, ta se na předčítání sama přihlásila. „Já jsem nikdy nečetla, ani jsem na to neměla čas. Až v loňském roce mě opustila dcera, zemřela mi, a od té doby jsem začala číst. Ale čtu samé takové příběhy, které se staly a dobře dopadnou,“ vzpomíná.
Premiéra
Celé předčítání se ve věznici odehrává v místní kapli. Sám Aleš Kocián zná hlavně ženy, které si tam chodí pro duchovní literaturu. Výběr divaček proto nechal i na vychovatelích nebo ženách, které samy projevily zájem.
„Známe i ty, které chodí do kaplanské knihovny. Na druhou stranu jsou tady třeba žákyně Středního odborného učiliště, jsou tady ty, které chodí do práce a rády čtou,“ říká.
Noc literatury se v této věznici odehrává vůbec poprvé. Ředitelka věznice Monika Myšičková dostala na akci podle svých slov tip z norské ambasády a rozhodla se den zasvěcený čtení v areálu vyzkoušet.
„Většinou jsou nadšené, když přijde něco nového a dotýká se to i toho celého oddílu, tak byť pro někoho i nezáživná záležitost, nějaké předčítání, když s ohledem na tu vězeňskou populaci, tak oni jsou do toho nadšený, protože se děje něco jiného. Budou sedět, budou poslouchat,“ vysvětluje Monika Myšičková, že Noci literatury se účastní i ženy, které se na předčítání s kaplanem nedostanou. Výtisky úryvků vybraných knih totiž dostaly na každý oddíl.