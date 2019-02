‚Obrovská šance pro českou literaturu.‘ Česko bude hlavním hostem knižního festivalu v Lipsku

Přípravy na knižní veletrh v Lipsku jdou do finále. Česká republika a její literatura bude hlavním hostem jednoho z největších evropských festivalů knih, který začíná za měsíc. Jak říká za pořadatele české účasti ředitel Moravské zemské knihovny Brno Tomáš Kubíček, pro českou literaturu je to obrovská šance ke zviditelnění se ve světě. Praha 7:15 20. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace stánku českého zastoupení na knižním veletrhu v Lipsku. | Foto: Martin Hrdina

Holasovice mají nejlepší knihovnu. Její pracovníky ocenili za profesionalitu i bohatý fond Číst článek

„Německo je pro nás vstupem do evropské či světové nakladatelské sféry. Nakladatelství, zvláště ve velkých jazycích jako je francouzština, angličtina, němčina, se pozorně dívají, co je v jakých jazycích vydáváno. My teď přicházíme s nabídkou zhruba osmdesáti přeložených titulů,“ říká ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.

Vizualizaci českého stánku dostal jako první k dispozici Český rozhlas Radiožurnál. Organizátoři ho oficiálně zveřejní až během 21. února. Letošní ročník se bude konat 21. až 24. března. Historie druhého největšího německého knižního veletrhu sahá až do 17. století.

Takto bude vypadat český stánek v Lipsku. | Foto: Martin Hrdina