Zemřel Bukovskij, který upozornil na zneužívání sovětských léčeben k věznění disidentů

Ve věku 76 let zemřel někdejší sovětský disident Vladimir Bukovskij, který začátkem sedmdesátých let upozornil na zneužívání psychiatrických léčeben v Sovětském svazu k věznění disidentů. Oznámila to v pondělí organizace Bukovského centrum. Podle její stručné informace Bukovskij skonal v neděli ve 22.30 SEČ v anglickém městě Cambridge.

Londýn 11:45 28. října 2019