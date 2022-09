Proč končí Zelený Raoul? Nevíme, po 28 letech přišel e-mail, říká kreslíř Mareš. Pokračovat jinde nebude

Kultovní komiks Zelený Raoul, který vycházel 28 let v časopisu Reflex, končí. Důvody jeho autoři neznají. O výpovědi se dozvěděli z e-mailu, který jim přišel v neděli. „Je to šok. Nikdy jsem se s ničím takovým nesetkal,“ podotýká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz kreslíř Štěpán Mareš. Komiks z prostředí české politiky podle něj definitivně končí. Žádné jiné útočiště pro něj hledat nebude. Rozhovor Praha 16:32 27. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kreslíř Štěpán Mareš s komiksem Zelený Raoul | Foto: Jiří Salik Sláma/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Poslední číslo Zeleného Raoula by mělo v Reflexu vyjít tento čtvrtek. Komiks končí po 28 letech. Jaký z toho máte dojem? Nebude se vám stýskat?

Bude se mi stýskat. Těch 28 let je doba, která člověka ovlivní. Je to víc než čtvrt století. Je to něco, s čím člověk žije a říká si, že to patří k jeho životu.

Zelený Raoul vycházel déle než polovinu vašeho života.

Ano, už je mi padesát. Nepočítal jsem s tím, že když přijdu v roce 1994 do časopisu Reflex, tak že po mně budou chtít komiks. A když už jsme se na tom domluvili, tak jsem si říkal, že bude vycházet třeba čtyři měsíce, půl roku nebo rok. Ale že to bude vycházet 28 let, to nikdo nečekal. O to víc vás šokuje, když vám někdo oznámí, že je konec.

Konec? Přišel e-mail

Proč komiks končí?

Přiznám se, že nevím. A neví to ani scenárista Milan Tesař. Nikdo nám to neřekl. A trochu nás to mrzí.

Dozvěděli jste se to z e-mailu, jak napsal Milan Tesař na svém facebooku?

Ano, z e-mailu. Možná se to nezdá, ale je to těžká práce. Angína, horečky, svátky, pátky, narozeniny, Vánoce - nikoho to nezajímá. Musíte pořád pracovat, pořád kreslit. Žádná dovolená, žádné prázdniny. Vypadá to, že načrtnete na papír pár čar a tím to hasne, ale takto to není. Je to dřina.

A najednou vám v neděli v poledne přistane e-mail, kde je třemi nebo čtyřmi větami napsáno, že děkujeme, ale končíte, okamžitě. Je to šok pro člověka, který to dělá tolik let. Nikdy jsem se s ničím takovým nesetkal. Takto se to po tolika letech nedělá. Ale co s tím člověk nadělá. Není to příjemné, ale vůči časopisu Reflex nejsem zahořklý. Jsem rád za to, co jsem tam prožil.

Jak dlouho vám trvalo, než jste nakreslil jeden díl?

Na stránce bylo… Na stránce je… Teď už vlastně mohu říct, že bylo 12 nebo 14 kreseb. Někdy to bylo hotové za dva dny, někdy za pět.

Podle toho, jak jste o tom mluvil, musel jste kreslit, i když jste byl nemocný nebo vám nebylo dobře. Není to tedy částečně jakási úleva, že komiks končí?

Máte pravdu. Na jednu stranu ano, je to určitá úleva. Pomyslná sekyra, která vám visí nad krkem, že musíte každý týden něco odevzdat, je strašlivá. Na druhou stranu už jsem si na to za těch 28 let práce zvykl.

Poslední díl o Čapím hnízdě

Proč si myslíte, že komiks vydržel tak dlouho? Sám jste říkal, že to na začátku nikdo nečekal.

Stalo se to téměř kultem. Lidé to znali. Časopis kolikrát četli i kvůli komiksu. Hodně lidí mi psalo a říkalo, že si koupí časopis, otevřou ho a první je komiks. Takto to ale funguje v mnoha západních zemích, hlavně v Americe.

O Zeleném Raoulovi Satirický komiks z prostředí české politické scény vznikl v roce 1994. Dění v Česku pozoruje fiktivní postava stejnojmenného zeleného mimozemšťana. Vychází pravidělně v časopisu Reflex. Příběhy psali Dan Hrubý, Milan Tesař a Tomáš Baldýnský po zkratkou jejich příjmení HRUTEBA. Kreslil je Štěpán Mareš.

Komiks patří do časopisu, do novin. V Americe je to třeba Garfield nebo Peanuts. Něco podobného jsme se snažili vytvořit i u nás a podařilo se nám to. Ale bohužel uplynulo 28 let a je to pryč. A obávám se, že už se to zpět nevrátí.

Nebudete pro Zeleného Raoula hledat nové působiště?

Ne, nechci. Už pro něj nebudu hledat žádné útočiště nikde jinde. Ten komiks definitivně skončil.

Čemu se bude věnovat poslední díl komiksu nazvaný Babišova studna?

Poslední díl, který snad ještě ve čtvrtek vyjde, je o soudu v kauze Čapí hnízdo. A jestli si pamatujete díl Studna z 30 případů Majora Zemana, to byl strašlivý horor.

Poslední díl tedy pojednává o Andreji Babiši juniorovi, Andreji Babišovi seniorovi a hlavně o advokátu Eduardu Brunovi. A Brůna byl hlavní postavou v tom legendárním dílu Studna. To je to spojení.

Kreslíř Štěpán Mareš | Foto: David Konečný | Zdroj: ČTK

Zajímá mě, jestli si vzpomenete ještě na úplné začátky v roce 1994. Jak komiks vznikl? Jak vzniklo jeho jméno?

Pamatuji si to už trochu mlhavě. Seděli jsme na Vinohradech v kavárně Demínka s kolegy Milanem Tesařem, Danem Hrubým a Tomášem Baldýnským. Přemýšleli jsme, jak by se mohl komiks jmenovat.

Milan Tesař navrhl, že by se to mohlo jmenovat Raoul podle herce Raoula Schránila, kterého měl rád. Někdo ale namítl, že je to málo. A potom padl návrh, že by tam mohlo být slovo zelený. A tak to vzniklo.

Nejlepší českou komiksovou knihou roku 2021 je Štefánik. Má téměř 200 stran, vznikala čtyři roky Číst článek

Kdo se vám kreslil nejlépe?

Nejlépe se vždy kreslil pan prezident Václav Havel a také Miloš Zeman a Václav Klaus.

Proč?

Mají výrazné rysy. Vystouplý ret, fousky, potlačené čelo – parádní profil.

A byl naopak někdo, koho jste měl problém nakreslit?

Vždy se špatně kreslí lidé, kteří jsou hezcí. Třeba David Copperfield nebo ženy ze soutěže Miss. Jsou to krásné ženy, jak je nakreslit? Mají souměrnou tvář, krásný nos a oči. Lidé tohoto typu se vždy špatně kreslili, ale dalo se to. Třeba Taťána Kuchařová, tak i ta se dala nakreslit, protože měla velké oči.



A náměty? Neměli jste někdy problém během těch 28 let hledat kvalitní příběhy pro satirický komiks?

Ano, někdy ano. Bylo to hlavně na scenáristech. Pamatuji si, že mi někdy říkali, že nevěděli, co s tím, jak to uchopit. Ale vždy z toho nakonec něco vzniklo. Mnohokrát byly díly horší nebo lepší. Ale to je subjektivní.

Soudy kvůli nahotě a sexu

Komiks byl také předmětem soudních sporů. Některé kresby se kvůli nahotě nelíbily třeba exministru Karlu Březinovi nebo Petře Paroubkové. Patří to podle vás k tomu, že byl občas provokativní a nekompromisní?

Vždy byl nekompromisní, ale ne záměrně. Nikdy nechtěl záměrně vyvolat nějaký spor, někoho z politiků za každou cenu urazit nebo ponížit. Komiks vždy reagoval na to, co se skutečně stalo. Nikdy to nebylo prvoplánové.

Expremiér a někdejší šéf ČSSD Jiří Paroubek s Petrou Parobkovou, dnes již bývalou manželkou | Foto: Michal Růžička | Zdroj: MAFRA / Profimedia

A stěžovali si politici, nebo naopak chválili?

Zajímavé bylo, že chválili. Chválili i politici, kteří byli častokrát velice urážení, ne tedy prvoplánově, ale třeba kvůli tomu, co provedli. Schwarzenberg, Kalousek, Topolánek nebo Klaus, těm se to líbilo. Nebo to alespoň tvrdili.

Chválili to ti, u kterých byste to nečekali?

Ano, přesně tak. Říkali jsme si: „Miroslav Kalousek je ztvárněný tímto způsobem, to se mu nebude líbit“. A on potom zavolal do redakce nebo přímo mně, jestli by si tu karikaturu nemohl koupit. Ale nebyl to jenom on, těch lidí bylo strašně moc.

Na druhou stranu z úplně nevinných věcí byly soudní spory, třeba zmíněná Petra Paroubková, která se soudila kvůli údajnému vyobrazení pohlavního aktu. Přitom tam nebylo nic vidět, bylo to černé políčko, ve kterém bylo napsáno: Hrk, hrk. A byl z toho spor na několik let.

Nakonec ho ale prohrála, na rozdíl od Karla Březiny.

Ano. Pan Březina to po několika letech vyhrál, Paní Paroubková prohrála.

Chystáte ke konci komiksu vydat třeba sbírku všech dílů knižně? Nebo nějakou výstavu?

Mluvíme o tom, že by bylo dobré vydat knižně posledních několik set dílů nebo výběr toho nejlepšího.

Šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš ke konci Zeleného Raoula Server iROZHLAS.cz se ptal: Proč tento komiks končí? A proč se o jeho konci dozvěděli autoři po 28 letech e-mailem?

„Komiks Zelený Raoul jsme se rozhodli ukončit z těchto důvodů:

Z podrobného výzkumu čtenářské spokojenosti, který si naše společnost nechala vypracovat, vyšel výrazně klesající čtenářský zájem o Zeleného Raoula, což potvrdilo to, co jsem sám jako člověk, odpovědný za obsah dlouhodobě intuitivně cítil. Pokoušeli jsme se dohodnout s posledním jeho scénáristou, stávajícím redaktorem Forum24 Milanem Tesařem na případném doplnění autorského týmu, také jsme zkoušeli nechat Zeleného Raoula žít i na webu, ale neúspěšně. Se Štěpánem Marešem se právě domlouváme na jeho dalším angažmá v Reflexu; jeho práce a styl k němu neodmyslitelně patří a jsem přesvědčen, že se čtenáři s jeho prací a invencí na našich stránkách budou potkávat i nadále. Jen to už nebude forma klasického komiksu.“

Z podrobného výzkumu čtenářské spokojenosti, který si naše společnost nechala vypracovat, vyšel výrazně klesající čtenářský zájem o Zeleného Raoula, což potvrdilo to, co jsem sám jako člověk, odpovědný za obsah dlouhodobě intuitivně cítil. Pokoušeli jsme se dohodnout s posledním jeho scénáristou, stávajícím redaktorem Forum24 Milanem Tesařem na případném doplnění autorského týmu, také jsme zkoušeli nechat Zeleného Raoula žít i na webu, ale neúspěšně. Se Štěpánem Marešem se právě domlouváme na jeho dalším angažmá v Reflexu; jeho práce a styl k němu neodmyslitelně patří a jsem přesvědčen, že se čtenáři s jeho prací a invencí na našich stránkách budou potkávat i nadále. Jen to už nebude forma klasického komiksu.“ „Co se týká na dotaz na komunikaci: S autory jsme prostě komunikovali dlouho, hledali jsme cestu, jak dále se Zeleným Raoulem, ale nenašli jsme ji. Oficiálně jsem jim tedy poslal oznámení mailem.“

Marek Stoniš | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas