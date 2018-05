Zemřel americký spisovatel Tom Wolfe, autor Ohňostroje marnosti

V pondělí zemřel americký žurnalista, satirik a spisovatel Tom Wolfe. Oznámila to v úterý jeho agentka. Podle agentury AP mu bylo 88 let, některé zdroje uvádějí, že 87 roků. Wolfe napsal desítky románů a esejí, k jeho nejznámějším dílům patří Ohňostroj marnosti z roku 1987 nebo Muž na vrcholu z roku 1998. Wolfe byl známý jako jeden ze zakladatelů „nové žurnalistiky“ – směru, který se snažil v článcích a reportážích více využívat nástrojů prózy. Washington 18:24 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tom Wolfe na autogramiádě v Southampton. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Wolfeova bytelná kritika newyorské smetánky 80. let Ohňostroj marnosti byla vyhlášena nejlepší románovou prvotinou desetiletí a literáta zařadila mezi celebrity. Román byl později zfilmován.

Po audiorománu Číhaná ve Fort Bragg (1997) přišel například v roce 1998 se sedmisetstránkovým románem Muž na vrcholu. Kniha se ihned stala bestsellerem.

Wolfe zemřel v New Yorku poté, co byl hospitalizován kvůli infekci. V tomto městě žil od roku 1962, kdy začal pracovat jako reportér listu The New York Herald Tribune.