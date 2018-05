Zemřel americký spisovatel Philip Roth. Za knihu Americká idyla získal Pulitzerovu cenu

Ve věku 85 let v úterý zemřel jeden z nejvýznamnějších amerických spisovatelů a autor téměř tří desítek románů Philip Roth. Informují o tom úterní americká média s odvoláním na jeho agenta. K nejproslulejším Rothovým románům patří Portnoyův komplex z roku 1969 nebo Americká idyla z roku 1997, za kterou dostal prestižní Pulitzerovu cenu. Washington 6:15 23. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Philip Roth. | Foto: Reuters

Agentura AP jej v nekrologu označuje za neohroženého vypravěče příběhů o sexu, smrti, asimilaci a osudu, za oslavovaného i kontroverzního autora a neúprosného satirika.

Roth, který býval každoročně uváděn mezi favority na zisk Nobelovy ceny za literaturu, se ve svých románech věnoval tématu postupné asimilace Židů v Americe, otázkám osobní identity či problémům kulturní a etnické příslušnosti.

Do literatury vstoupil v roce 1959 knihou Goodbye Columbus (Sbohem, město C). K dalším jeho dílům patří například Elév, Profesor touhy a Operace Shylock.

Propagátor české literatury

Roth byl také držitelem řady českých ocenění. Jako vydavatel východoevropských autorů totiž významně přispěl k propagaci české literatury. Díky němu například získal v USA své první čtenáře Milan Kundera.

Mezinárodní Man Bookerovu cenu získal spisovatel Philip Roth Číst článek

V polovině 70. let Československo navštívil a na základě „neobyčejných“ zážitků vznikla i novela Pražské orgie (1985). V roce 1994 byl Roth společně s Günterem Grassem vyznamenán první Cenou Karla Čapka, v roce 2001 dostal jako první Cenu Franze Kafky.

V roce 2011 získal mezinárodní Man Bookerovu literární cenu, mezinárodní obdobu známého britského literárního ocenění. Koncem roku 2012 ale oznámil, že už nehodlá dál psát.

Podle deníku The New York Times žil Roth v New Yorku a ve státě Connecticut. Podle jeho agenta zemřel na srdeční selhání.