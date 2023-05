Zlatá stuha ozdobila nejlepší knihy pro děti. Dvě ocenění získala spisovatelka Rutová

Chobotnice, která se kvůli lidským odpadkům přesune na souš, letos oslovila porotu na výročních cenách Zlatá stuha, které každoročně oceňují spisovatele dětské literatury. Za tuto knihu s názvem Já, chobotnice si z pražského DOXu odnesla ocenění její autorka Magdalena Rutová. Praha 16:16 24. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ceny Zlatá stuha každoročně oceňují autory dětské literatury (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kniha Já chobotnice od Magdaleny Rutové bodovala hned ve dvou kategoriích. Jednak jako nejlepší beletrie pro děti a zároveň se stala i výtvarným počinem roku.

Jak podtitul knihy Obrazová kniha očima moudrého hlavonožce napovídá, ilustrací v ní čtenář najde opravdu hodně. Autorka se v barevných a velmi detailních kresbách zaměřuje především na hlavní téma knihy, tedy jak zachránit planetu. Na jednom z obrázků si právě o tom čte v novinách i samotná chobotnice.

Z DOXu si ocenění odnesl také František Tichý za nadčasový titul Rekrut 244, ve kterém se zabývá třicet let vzdálenou budoucností.

„Je to příběh teenagerů budoucnosti, kdy lidé žijí v nedokonalém světě, který jim říká, co mají dělat. Ale zároveň za hranicemi Evropy zuří válka. Hraji si s myšlenkou vnitřní svobody, kdy nás manipulaci přesvědčí o něčem, co nechceme,“ vypráví Tichý pro Radiožurnál základní myšlenku příběhu.

Ocenění pro komiks

Zlatá stuha zdobí také komiks Kateřiny Čupové s názvem Hrnečku vař. Moderní zpracování pohádky Karla Jaromíra Erbena tentokrát vypráví o tom, jak si s kouzelným hrnečkem poradili tři nerozluční kamarádi.

A cenu si z pražského DOXu odnesla také spisovatelka Eva Horská, která ve své téměř sedmdesátistránkové knize s názvem Opi přibližuje malým čtenářům svět primátů.

„Na začátku byla myšlenka, že jsme s opicemi jeden druh, že jsme jedna rodina. A jak může být vztah komplikovaný té jedné biologické rodiny,“ popisuje svou knihu Horská.

Ocenění za mimořádný přínos dětské literatuře pak získal ilustrátor Jindra Čapek. Ilustroval především jedinou dětskou knihu spisovatele Vladislava Vančury nazvanou Kubula a Kuba Kubikula, přesněji samozřejmě její nové vydání z roku 2015. A ze stejného roku také znovu vydané Příběhy tisíce a jedné noci Eduarda Petišky.

Čapek ilustruje i zahraniční knihy, jeho jméno znají autoři v Jižní Americe nebo na Dálném Východě. Jak sám říká, inspiraci ale čerpá stále z knížek, které četl jako dítě.

„Když jsem jako dítě viděl krásné ilustrace, vyrůstal jsem s Trnkou a Burianem, tak mě to vždycky fascinovalo. Jsem teď v pozici, že to sám vytvářím a vždycky se snažím vzpomenout na tu dobu, abych to uměl stejně dobře a zaujalo to další generace,“ vysvětluje Čapek.

Zlatou stuhu obdržel za své ilustrace v předchozích ročnících už celkem čtyřikrát.