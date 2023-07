Lovecký a vyhlídkový kočár Valdštejnů vystavují na zámku u Hluboké nad Vltavou. Je to světový unikát

Národní zemědělské muzeum Ohrada v Hluboké nad Vltavou vystavuje zrestaurovaný lovecký kočár typu Wourtz z 19. století. Původně patřil Valdštejnům, na světě jsou dochované pouze tři kusy. I když už je kočár nepojízdný, jedná se podle pracovníků muzea o naprostý unikát. České Budějovice 13:03 15. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lovecký a vyhlídkový kočár Valdštejnů | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

„Zvláštností kočáru jsou sedadla umístěná za sebou, ne vedle sebe. Cestující seděli za sebou, aby se mohli otáčet do stran a lovit zvěř, případně se rozhlížet po krajině,“ ukazuje kurátorka mysliveckých sbírek Jana Melcrová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vzácný lovecký kočár Valdštejnů si v Národním zemědělském muzeu Ohrada prohlédla Jitka Cibulová Vokatá

Kočár nechal pravděpodobně vyrobit Kristián Vincenc Arnošt hrabě z Waldstein-Wartenbergu. „Byl to český šlechtic, podnikatel a průmyslník, který vlastnil mnohá panství v Čechách. Posledním majitelem kočáru byl, co víme, Karel Valdštejn, známý právník z rodu Valdštejnů, ve 30. letech 20. století. V 60. letech se kočár dostal do sbírky Národního zemědělského muzea,“ uvádí kurátorka.

Lovecký a vyhlídkový kočár je teď k vidění ve vestibulu zámku Ohrada. „Loni a předloni prošel celkovým restaurováním v Hořicích. Tam ho rozebrali do posledního šroubku, aby se zjistilo, v jakém je stavu, jaké jsou původní materiály, co všechno je potřeba s ním udělat,“ dodává Jana Melcrová.

Památkáři navrátili podobu zlatému kočáru. Lidé ho uvidí v Českém Krumlově Číst článek

Návštěvníci muzea si mohou všimnout například kožených pouzder u blatníků kočáru. „Tam si lovci mohli odkládat zbraně a bezpečně je zajistit řemínky, aby se nestalo nějaké neštěstí,“ vysvětluje kurátorka. Vzadu je pak sedátko pro štolbu, který kočár obsluhoval a byl k ruce panstvu.

Miniexpozice na zámku Ohrada ale ještě její kompletní. „Máme v úmyslu kočár dovybavit figurínou kočího a zejména lovce, včetně dobové uniformy. Samozřejmě se pokusíme získat i nějaké repliky zbraní, aby kočár vypadal tak, jak se používal,“ dodává ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada Václav Kinský. Figuríny by se u kočáru měly objevit na podzim.