‚Profesionální politik s dlouholetou zkušeností.‘ Lidé z kultury komentují Zaorálkovu nominaci na ministra

Jako profesionálního politika a vhodného kandidáta na ministra kultury většinou vítají Lubomíra Zaorálka z ČSSD lidé z kulturní obce, které oslovila ČTK. Nevadí jim, že není profesně spojen s kulturou, měl by se ale obklopit dobrými poradci. Oceňují jeho dlouholeté zkušenosti, ale také postoje, které zastával v zahraniční politice. Zaorálka navrhuje ČSSD na ministra kultury po Antonínu Staňkovi, prezident Miloš Zeman uvedl, že s návrhem souhlasí.

„Lubomír Zaorálek je profesionální politik s dlouholetou zkušeností a domnívám, se že může resort kultury řídit dobře a efektivně,“ řekl ve středu ředitel České filharmonie David Mareček.

Jan Burian, ředitel Národního divadla, další příspěvkové organizace přímo řízené ministerstvem, sdělil jak ČTK, tak i Radiožurnálu, že Zaorálek podle něj vstupuje do citlivého prostředí, které vyžaduje mnoho empatie, naslouchání a trpělivosti.

„Význam resortu kultury je ukazatelem duchovního stavu společnosti. Přál bych nám, aby se nový ministr přes počáteční seznamování s novou problematikou dopracoval k potřebným systémovým legislativním a rozpočtovým změnám ve prospěch celého resortu,“ uvedl Burian.

Před dvěma lety byli ale Burian se Zaorálkem ve sporu, když tehdejší volební lídr ČSSD přišel v době zkoušky do Národního divadla. Podle vedení Národního divadla včetně Buriana i dalších šéfů několika scén tehdy Zaorálek zneužil divadlo k agitaci. Zaorálek to odmítal s tím, že přišel na pozvání odborů, které se také k pozvání hlásily.

„Vstupem do této vlády a jejím umožněním sociální demokracie převzala odpovědnost také za míru převzetí státu holdingem i ohrožení různých institutů. Když už ale k tomu došlo a tato vláda je, jak se ukazuje, neodvolatelná, považuji od socialistů za strategické nenechat se z ní vytlačit a hájit demokratický rámec země, což od hlavní vládní formace nelze očekávat,“ řekl filmový dokumentarista a pedagog Vít Janeček, který mimo jiné natočil film Selský rozum dokumentující vztah podnikání a politického působení premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše.

Nominaci Lubomíra Zaorálka i to, že ji přijal, považuje za překvapivě dobré východisko „z této dílčí krize“ a pro resort kultury je to podle něj dobrá zpráva.

‚Zaorálek je jistou šancí‘

Zakladatelka společnosti Tanec Praha a reprezentantka nezávislých směrů v kultuře Yvona Kreuzmannová řekla, že Lubomír Zaorálek nepochybně prokázal v praxi schopnost být dobrým ministrem i reprezentantem ČR, jeho činnost se týkala i kulturní diplomacie.

„Považuji ho za vhodného kandidáta sociální demokracie, schopného navázat konstruktivní dialog s odborníky z naší oblasti,“ sdělila Kreuzmannová.

Nezávislým tvůrcem je i výtvarník Jiří David, řekl, že by chtěl Zaorálkovi věřit. „Myslím, že po Antonínu Staňkovi je každý jen trochu vzdělanější člověk příslibem. V tomto ohledu je pak Lubomír Zaorálek jistou šancí,“ uvedl.

„V tuto chvíli však nevím, jestli a jak ji dokáže využít ve prospěch kultury a umění této země. Jistě bude pro ČSSD vhodným politikem ve vládě, to však nemusí být zárukou pro samotný prostor kultury, pokud nepochopí, že potřebuje k sobě fundované jedince, kteří se v naší kultuře respektovaně a dlouhodobě projevují,“ dodal David.

Nový šéf resortu by měl podle něj umět nebojácně transformovat i současnou strukturu ministerstva, „jinak bude jen dobrým úředníkem, ale ne dobrým ministrem kultury“.

David doufá, že nový ministr kultury nebude „devótní k hradní politice“ a jako jeden z prvních kroků by prý měl zrušit výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha, které vypsal Staněk poslední den ve své funkci.

„Pana Zaorálka znám jako ministra zahraničí, což je věc, které nerozumím. Ale pozici, kterou držel a ve které pokračuje pan Petříček, je mi sympatická,“ řekl předseda Českého PEN klubu Jiří Dědeček.

„Je to jenom další výsledek šachů kolem ministerstva kultury, ale mohl by to dělat dobře. Myslím, že ministr nemusí být kulturní fenomén, ale když se obklopí dobrými poradci, mohlo by to fungovat, v což všichni doufáme,“ doplnil básník a písničkář.