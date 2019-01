Ve věku 85 let zemřel Luděk Munzar, dlouholetý člen činohry Národního divadla

V sobotu ráno postihla Českou republiku smutná zpráva. Do hereckého nebe odešla legenda, herec Luděk Munzar. Bylo mu 85 let. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

