Církev máme rádi. Upozorňujeme spíš na drobnosti, říká jeden z autorů satirického webu Tisíckráte

Píšou o burze míst v kostelních lavicích, elektronické evidenci hříchů i zákazu kadidel kvůli protikuřáckému zákonu. Pod pseudonymem Felix Kulpa společenství autorů na webu Tisíckráte.cz glosuje aktuální dění a vytváří vtipné hoaxy o katolické církvi i současné společnosti. „Pokud to někdo nepochopí, je nám to na jednu stranu líto, ale zas ne moc," popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz jeden z autorů oceněných Magnesií Literou za Blog roku 2018. Praha 7:00 6. dubna 2018

Kolik má vaše redakce členů?

Naše skupina má 21 členů a nějaké externisty, ne všichni ale píšou. Máme spoustu lidí v redakční radě, kteří nepíšou, ale které máme rádi.

A jste všichni věřící?

Ano, všichni jsme aktivní věřící.

Tvůrci Tisíckráte.cz Lidé stojící za Tisíckráte.cz si zakládají na anonymitě. Pod články se podepisují jako pseudonymem Felix Kulpa a stejně vystupoval i jeden z autorů, se kterým server iROZHLAS.cz mluvil v telefonickém rozhovoru.

Proč jste se rozhodli založit satirický web, který často míří právě na témata spojená s vírou?

Přišlo nám to jako strašně dobrý nápad, protože jsme cítili přetlak věcí, které nám v tom prostředí věřících přišly vtipné. Když je člověk věřící a víru bere vážně, uvědomuje si různé věci, na které naráží i sám u sebe – většina článků totiž vychází opravdu z toho, co sami prožíváme a víme, že to je třeba špatně. Spousta z těch témat nám přišla tak absurdně vtipných, že jsme si říkali, že si to nemůžeme nechat pro sebe.

Neměla to tedy být kritika směrem k církvi?

Ne, my máme katolickou církev velmi rádi, jsme hrdými členy církve svaté. Kritika to neměla být, naopak. Je to spíš lehké upozornění na pár drobností, které se dějí a jsou to takové zažité představy uvnitř církve.

Co napsala porota Magnesia Litera 2018? Společenství autorů, publikujících pod pseudonymem Felix Kulpa, zveřejňuje již třetím rokem na webovém portálu Tisíckráte.cz pravidelné příspěvky v kategoriích zpravodajství, publicistika či téma, nechybí ani rozhovory. Aktuální společenské a politické dění glosují s hlubokou obeznámeností s historií a tradicí římskokatolické církve i s pozoruhodnou schopností vytvářet zábavná a chytrá fake news. Nápaditě tak reagují na vzmach působnosti dezinformačních serverů a seznamují čtenáře s tématy vzcházejícími z průběhu liturgického roku, přičemž vlídně satirickou formou nastavují zrcadlo církevnímu konzervativismu i předsudky obtěžkané sekulární veřejnosti.

Typický příklad je, když se podává svaté přijímání – tělo a krev Ježíše Krista – často to podává nejenom kněz, ale i třeba pověřený laik. Kristus je přítomný u obou dvou úplně stejně, ale větší fronta je u pana faráře. To je prostě hrozně vtipná věc, která vůbec nedává smysl. Tak třeba o tom jsme psali, ale jsou to takové drobnosti.

Sirky k výročí úmrtí Jana Husa

Hoaxy, které zveřejňujete, většina lidí prokoukne, občas je ale také někdo bere vážně. Překvapilo vás někdy, kam až se dostaly?

Poprvé, když jsme pronikli mimo náš web a překvapilo nás to, to byl článek o sirkách v Katolickém týdeníku ke speciálnímu číslu, které se věnovalo výročí úmrtí Jana Husa. Překvapilo nás, že to převzal třeba Blesk.cz a další, to jsme opravdu nečekali.

Jinak to občas někdo přebere, protože to nepochopí. I když na stránkách vždy vyjede lišta, že lidé, co tam jsou, rozumí větě Se non è vero, è ben trovato (v překladu ‚Pokud to není pravdivé, je to dobře vymyšlené‘ – pozn. redakce) a každý si to v dnešní době může najít. Pokud to někdo nepochopí, je nám to na jednu stranu líto, ale zas ne moc. Pokud jde o věřícího katolíka, který to neudrží na uzdě a při první návštěvě kostela to někomu sdělí, bude rychle vyveden z omylu a aspoň už nebude věřit ostatním blábolům na internetu.

Stává se to v komunitě věřících? Chcete vaším webem dovést lidi k tomu, aby si ověřovali informace?

Cíl to úplně není, ale myslím, že to tak může fungovat. Komunita je ale tak malá a prorostlá, že se nám teď už jen tak nepodaří, aby někdo na něco skočil. Už to znají.

A co kdyby to mělo opačný efekt, že by se lidé mimo zajímali víc o fungování katolické komunitu?

To by bylo hrozně hezké. V katolické církvi se hrozně pěkně žije, a pokud náš web trochu naruší představy o tom, jací katolíci jsou, budeme jenom rádi.

Dobrá zpráva pro všechny věřící

Jak lidé reagují na to, co na webu publikujete?

Reakce jsou vesměs pozitivní, ale sem tam ten humor někomu nesedne nebo je přes čáru, což respektujeme. Moc dobře víme, že to není pro každého. Ale opravdu se snažíme nebýt zlí, abychom si primárně nedělali z někoho legraci, tomu se snažíme vyhýbat a doufám, že se nám to daří. Pokud se nám to nedaří, tak se chceme omluvit těm, kterých se to dotklo.

A co pro vás znamená ocenění Magnesia Litera?

Je to super. Myslím, že je skvělé, že v České republice dostane web zaměřený na zpravodajství z církevního prostředí takovou cenu. Myslím, že je to dobrá zpráva pro všechny věřící, že se nemusíme bát jít ven se svou vírou.