Malý princ oslovil i Vladimíra Morávka. 'Příběh je to nejcennější, co můžete dát člověku,' říká režisér

V těchto dnech si připomínáme 75 let od prvního vydání Malého prince francouzského publicisty a letce Antoina de Saint-Exupéryho. K těm, které příběh oslovil nejen v osobním, ale i v pracovním životě patří například režisér Vladimír Morávek. Ten Malého prince v roce 2016 nastudoval pro Laternu Magiku. Praha 12:28 8. dubna 2018

Vladimír Morávek v rozhovoru s moderátorkou Patricií Strouhalovou přiznává, že v mládí se knihy vlastně bál.

„Někomu v poušti hrozí smutek a přijde malý kluk a všechno zachrání,“ popisuje. Malý princ je podle něj poutníkem po celém vesmíru a potkává na různých planetách různé postavy, vidí blahobyt, úspěch, opulentnost, ale také vyděšenost, strach, samotu...

„A to je právě to, nenechat se ošálit rekvizitami a mohutnými kostýmy, uvidět srdcem pravdu,“ dodává. A při přípravách na představení Malého prince v Laterně Magice si pochvaloval především práci s dětmi. Ty se totiž správně vše naučily a věděly, co mají dělat.

A co jemu samotnému dává příběh v dospělosti? Malý princ létá po vesmíru a hledá klid, v rámci toho hledání najde pilota, kterému zachrání život – dokáže nádherně vyprávět o světě. „Tedy že slovo, příběh je nakonec nejcennější věc, kterou můžete dát člověku,“ říká.

A čím kniha dodnes okouzluje? Co si z ní máme odnést? „Za jakýchkoliv okolností je důvod mít radost,“ uzavírá.