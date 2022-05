Cenný měšťanský dům ze 16. století na náměstí v Třeboni se proměnil v kulturní prostor

V galerii, divadlo, ale i útulné letní kino se proměnil měšťanský renesanční dům na Masarykově náměstí v Třeboni. Vznikl tam nový kulturní prostor s názvem Třeboň 105. Od pátku do neděle tam pořádají Víkend otevřených dveří. Třeboň 16:30 14. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový kulturní prostor s názvem Třeboň 105 vznikl v historickém domě na náměstí | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Dům číslo popisné 105 je měšťanský dům, který byl zařazen mezi kulturní památky a má bohatou historii,“ říká jeho majitel Alexander Korb.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Historickým domem na třeboňském náměstí, který se proměnil v kulturní prostor, prošel Petr Kubát

„Průjezdem se vjíždělo do dvora, kde se vypřáhli koně a zavedli do stáje. Stáj má klenbu přes celou šíři dvora. A tady před lety vznikl nápad obnovit stáj natolik, aby z ní vzniklo malé divadlo, které by mělo hlediště pod širým nebem. Kromě toho, že je celý prostor náležitě ozvučen, je tu i velkoplošná obrazovka, na kterou je možné promítat jakékoliv projekce,“ popisuje.

Kompletně obnovené je nejen nádvoří, ale i vnitřní prostory. „Úzká ulička kolem jeviště vede do zadního dvora. Tady je kompletní režie a zároveň zázemí pro hosty, toalety a výstup do horního patra, kde jsou šatny pro herce, zkušebna,“ dodává Alexander Korb.

Mezi zadním a předním domem je spojovací pavlač. „Je to úzká chodbička, která má z jedné strany okna do hlediště a je možné tady sedět a dívat se jako klasicky v divadle z balkonu,“ ukazuje majitel domu.

Dnes před 80 lety: druhé vydání Seifertovy sbírky Jaro, sbohem nebo skeč Voskovce a Wericha Číst článek

V hlavní hale vznikla malá vstupní recepce, za ní začíná výstavní prostor. „Je tady místnost, která původně sloužila jako jídelna. V ní se nalezly na stropě mezi štukovou výzdobou malby, které jsme nechali zrestaurovat do původní podoby,“ vypráví Alexander Korb.

Aktuálně je v domě k vidění výstava obrazů Terezy Sýkorové a sochařské objekty Terezy Příhodové Štětinové. „Je to naše první výstava. Nese název Claire, který vymyslela kurátorka Lenka Štěpánková. V tom názvu se snoubí určitý ženský princip, jas, jemnost. Vycházíme z původu francouzského jména Claire. Rádi bychom do Třeboně přivedli hlavně současné autory a autorky, zejména ty mladé a talentované, kteří jsou na začátku své umělecké kariéry,“ uvádí Lucie Kukačková z týmu Třeboň 105.

Celá obnova měšťanského domu v kulturní prostor vyšla na desítky milionů korun. Velkou část pokryla evropská dotace.