Sběratelské kousky za statisíce. Slovanský dům v Praze hostí mezinárodní výstavu panenek

Hlavní expozice výstavy na téma „Vrcholné období středověké Prahy“ je tvořená deseti figurami od Anny Zuevy z Lotyšska.

„Je tady asi kolem 140 autorů. Každý autor má svoji expozici, která čítá od jednoho kusu až po 15, 20 kusů. Jsou tady autoři z mnoha zemí světa – z Japonska, z Ameriky, z Ruska, z Francie, z Itálie. Tady jsou top umělci,“ říká Radiožurnálu o uměleckých dílech ve Slovanském domě Bohdana Klátilová, ředitelka výstavy Doll Prague 2018.

Panenky musí splňovat několik parametrů. „Musí to autor udělat vlastníma rukama úplně celé. Proto je to složitá disciplína. Umělec musí být sochař i malíř, musí umět sám udělat paruku, musí sám ručně ušít šaty, udělat boty. Důležitý parametr je, že to musí být unikát - ta panenka je vyrobená v jednom jediném exempláři. Musí mít certifikát,“ vysvětluje Klátilová.

Jedna panenka od ruské autorky má odhadovanou cenu půl milionu korun a na její výrobu se čeká dva roky. Její oči jsou ze skla, jsou ručně foukané a malované. „Toto jsou umělecká díla, která jsou jako dekorace do bytu, sběratelské objekty, nebo se s nimi obchoduje na aukcích,“ dodává.

Sbírky jsou velmi hodnotné. „Třeba Demi Moore svoji sbírku panenek nechala pojistit na 26 milionů dolarů, takže i to o něčem mluví. Tady v Evropě jsou sbírky o třeba třech tisících nebo pěti tisících kusech panenek, a když si představíte, že jich jenom polovina má hodnotu půl milionu korun, tak je to astronomická částka,“ říká dále Klátilová.

Umělecké panenky vyrábí třeba Vafa Ašumová původem z Ázerbájdžánu. Být originální je podle ní velmi složité. „Všechno dělám sama. Modeluji sama, barvím obličeje, šiju, všechno. Jednu panenku dělám možná měsíc a déle,“ popisuje Radiožurnálu s tím, že o prodejní ceně svých panenek mluvit nechce. Škála pomůcek panenkových umělců je velmi široká. „Používáme cokoliv, všechno, i různé pomůcky pro zubaře,“ říká s úsměvem Ašumová.

Výstava hostí i designéra E. J. Taylora, který je legendou oboru. Jeho panenky jsou velmi vzácné a některé budou k vidění v rámci výstavy. Mezi jeho zákazníky je mnoho celebrit. „Je to hodně známých osobností. Jsou to herci, režiséři nebo bytoví designéři. Jsem ale zavázaný, že je nebudu jmenovat. Můj velký sen se mi už splnil – vytvořil jsem Vánoční výlohu elfů pro firmu Tiffany v New Yorku,“ říká.

Na pražské výstavě má svá díla také loutkář Luděk Burian z jižních Čech. Návštěvníci mohou vidět jeho námořníka nebo čerta. Inspiraci rád hledá v přírodě. Jeho hlavní surovinou je lípové dřevo. „Lípa se lehko vyřezává, lehko se s ní pracuje a je to poměrně dobře dostupné dřevo v České republice,“ říká Burian.

Sběratelé hodnotných panenek chtějí zůstat stejně jako majitelé jiných uměleckých děl v anonymitě, žádosti o rozhovor odmítají.

Minulý rok se výstavy zúčastnilo 160 umělců ze čtyřiceti zemí světa včetně sběratelských velmocí jako jsou USA, Japonsko, Německo, Rusko, Francie a Austrálie. Stejně jako loni se i letos výstavy zúčastní velké množství jak panenkových umělců, tak loutkářů, animátorů nebo „teddystů“ – výrobců typických plyšových medvídků.