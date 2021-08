Proslavila se obálkou pro Coldplay. „V Anglii mi dodali sebevědomí, chtěli mi naslouchat,“ říká Fürstová

Výtvarnice Míla Fürstová spojila svůj život s Velkou Británií. Založila tam rodinu, ale hlavně tam vystudovala výtvarné školy. „Když mě přijali na Royal College, měla jsem šílenou radost. Necítila jsem vůči Česku žádné zadostiučinění, spíš jsem za sebou zavřela dveře. Ne ve zlém. V Británii i v Česku jsem měla pocit, že na studium nemám, neměla jsem sebevědomí. Ale v Anglii mi ho dodávali,“ přibližuje výtvarnice. Praha 16:48 22. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Když jsem tu začínala, tak jsem se smála až tři věty po humorné vsuvce. Nemohla jsem být sama sebou, než jsem začala být obratná v jazyce,“ vzpomíná Fürstová | Foto: Barbora Linková

V Česku Fürstovou nepřijali na výtvarnou akademii, v Británii ale vystudovala University of Gloucestershire v Cheltenhamu a poté pokračovala v postgraduálním studiu na Royal College of Art v Londýně.

„Jsem introvert, moje díla jsou spíš jemná. Nejsem žádným revolučním hlasem. Ale to, že mým dílům v Británii chtěli naslouchat, zajímalo je, že jsou jiná, to mi dodalo obrovské sebevědomí. A už jsem se dívala dopředu jen v kontextu Anglie, nedívala jsem se zpátky do Čech,“ říká.

Nejprve se živila jako učitelka výtvarného směru na elitní dívčí škole, kde měla studentky inspirovat vlastním uměním. Proslavila se, když v letech 2012 až 2014 spolupracovala s kapelou Coldplay na jejich albu Ghost Stories.

Bez jazyka nejste sami sebou

Na začátku svého pobytu v Británii Fürstová neuměla dobře anglicky. „Člověk si často neuvědomuje, jak zacházíme s jazykem. A když ho nemáme? Jako kdybych měla v sádře tři prsty a to mi bránilo se výtvarně vyjádřit. Nemůžu být sama sebou. A takhle to bylo i s jazykem,“ vzpomíná.

„Chtěla jsem se začlenit. V Anglii hraje v komunikaci velkou roli humor, to je podobné jako v Česku. Jenže když jsem tu začínala, tak jsem se smála až tři věty po humorné vsuvce. Nemohla jsem být sama sebou, než jsem začala být obratná v jazyce.“

Dnes ji samotnou překvapuje, když se svými dětmi mluví přirozeněji anglicky než česky. „Někdy se zabrzdím a bodne ve mně, že to dělám. Přitom se snažím se používat oba jazyky,“ říká.

Jaké to bylo vychovávat a inspirovat privilegované mladé dívky? Kdy se Fürstová setkala s britskou královnou Alžbětou? A jak se seznámila s kapelou Coldplay?

Poslechněte si celý rozhovor, který vznikl pro podcast Hovory na dálku. Ptá se Petr Vavrouška.