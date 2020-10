Mirai Navrátil o životě umělce za koronaviru: Snažíme se toho využít a dělat to, na co jinak nemáme čas

Většina lidí zná své oblíbené kapely v podstatě jen z prostorů pod pódiem. Tam se ale v současnosti bohužel společně potkávat nemůžou a tak se nabízí otázka: Co hudebníci dělají, když zrovna nevystupují. Nejen na to tentokrát odpovídal Mirai Navrátil, frontman populární kapely Mirai. Praha 20:06 22. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

I když si v dohledné době refrén „Život je pohoda, život je fajn“ na koncertě nezahrají, snaží se všichni členové kapely alespoň řídit jeho textem. V kontaktu jsou spolu teď jen online a během nedobrovolné pauzy se snaží dělat věci, na které normálně nemají čas.

Náš bubeník si rekonstruuje své domácí studio, což byl vždycky jeho sen, může se věnovat své rodině a miminku, náš basák Majkl si zase třeba opravuje motorky, kytarista Tomáš čte knížky a tak dále. Snažíme si to prostě dělat pěkné,“ říká za kapelu její frontman Mirai Navrátil, který během umělecké karantény odcestoval do zahraničí. „Přišlo mi to jako dobré řešení. Že nezatěžuju naše zdravotnictví a nejsem další potenciální šiřitel, takže taková win-win varianta,“ svěřil Radiožurnálu.

V rámci volnějšího letního programu, který bývá jinak nabitý koncerty, se také rozhodl řídit i textem písně Když nemůžeš tak přidej a zúčastnil se slavné Beskydské sedmičky. Ze stokilometrového horského turistického závodu navíc jel na koncert, který odehrál na vozíku a s kapačkou.

„Byl to úplně šílený závod a strašně intenzivní zkušenost. Všem to doporučuju, protože člověk zjistí, že jeho limity jsou dál, než si vůbec myslí a šáhnout si na to dno může být někdy docela fajn. Člověk v tom cíli má slzy v očích a říká si: ‚Ježiš to ani není možný, že jsem do toho cíle vůbec došel.‘ Dokonce se stává, že to lidi po těch sto kilometrech zabalí třeba 700 metrů před cílem,“ popisuje Navrátil.

Epidemie inspirací

Na jaře Mirai úplně první, kdo na koronavirovou krizi zareagoval písní. Po jejich vzoru se do toho následně pustila i řada dalších českých interpretů. Podobný apel ale Mirai prý podruhé neplánují.

„To téma je, podle mě, už dost vyčerpané. V tuhle chvíli si myslí, že kdo chtěl něco takového udělat, tak už to udělal, a kdo ne, ten to asi dělat ani nebude. Ale co já vím, samozřejmě nějaká písnička ještě vzniknout může. Jen za nás tedy asi už ne,“ vysvětluje Navrátil.

České, a možná i celosvětové, prvenství mají Mirai i v koncertech pro auta - alespoň co se týče návštěvnosti. I když tato vystoupení, na která dorazilo přes 500 čtyřčlenných posádek, označují za hlavní moment letošního roku, další zřejmě už také nebudou.

„Byla to jedna z našich nejkrásnějších kapelních zkušeností, ale stejně jako u online koncertů tam chybí ten nejzákladnější element a to sice ta bezprostřední interakce s lidmi,“ vzpomíná frontman kapely.

Místo apelových písní, online koncertů nebo vystoupení pro auta bude prý kapela spíš pracovat na běžné tvorbě. Během svého pětiletého působení na české hudební scéně stihli Mirai vydat dvě desky, které svými názvy odkazují na frontmanův japonský původ, a obě ocenili nejen fanoušci, ale třeba i akademie populární hudby. Od ní si kapela vysloužila celkem tři Ceny Anděl a čtyři další nominace - mimo jiné i za skladbu Když nemůžeš tak přidej, která má na serveru YouTube už přes 21 milionů zhlédnutí.

Více o projektu Umělci na mizině můžete nalézt v aplikaci mujRozhlas.cz v pořadu Kulturní vývar.