Muzeum Prahy bude kvůli rekonstrukci dva roky uzavřené: Chceme proměnit interiér, říká ředitelka

Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy na Florenci se v létě na dva roky uzavře kvůli rekonstrukci. „Bude to v podstatě památková obnova především interiéru. V rámci této obnovy bychom chtěli mít lepší zázemí pro návštěvníky, například šatny, toalety, ale i třeba odpovídající prostory pro práci s veřejností. Tím hlavním, co se změní, bude výtah v budově.“

Sbírka muzea obsahuje přibližně milion sbírkových předmětů. Některé z nich darovali dokonce sami lidé. „Je celá řada pražských občanů, kteří nám věnují něco z historie rodiny. Pro spoustu běžných lidí jsou to bezcenné věci, pro nás jsou to cenné dokumenty, které bychom někdy po letech draze kupovali. Jsou to různé historické pračky, hodně jsou to technické předměty. V poslední době jsme dostali docela zajímavý soubor textilií.“

Nové prostory

Zuzana Strnadová se pochlubila tím, že Praha pro muzeum chystá nové prostory. „Jednáme s Prahou už několik let o Desfourském paláci. Je poměrně dlouho opuštěn a my bychom o něj měli velký zájem. Hlavně proto, že je blízko hlavní budovy, jsou tam dvě patra výstavních sálů.“

Muzeum hlavního města Prahy provozuje několik dalších míst. Ve správě má například pražské věže, to se ale v budoucnu nejspíš změní a přijde o ně. „Není to ještě definitivní. To všechno musí projít ještě městskou legislativou,“ dodává Zuzana Strnadová.

