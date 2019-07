Zemřela herečka Russi Taylorová. Svůj hlas propůjčila myšce Minnie nebo Martinu Princovi ze Simpsonových

Herečka Russi Taylorová, jejímž hlasem víc než 30 let v USA mluvila myška Minnie, družka myšáka Mickeyho, zemřela v pátek v Kalifornii ve věku 75 let. Oznámil to podle agentury AP šéf společnosti Walt Disney Bob Iger. Příčina úmrtí zveřejněna nebyla.

