Návrat k majiteli po 80 letech. V New Yorku našli obraz, který židovskému filantropovi uloupili nacisté

V newyorském muzeu objevili obraz, který před druhou světovou válkou nacisté uloupili židovské rodině, která prchla do Spojených států. Dílo bylo v držení zakladatele muzea od 30. let minulého století, pozadí jeho cesty do New Yorku ale pracovníci muzea s pomocí FBI odhalili až před měsícem. Obraz nyní poputuje k potomkům původního majitele, informoval britský zpravodajský server BBC.

New York 18:51 24. října 2019