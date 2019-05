Nejistota, kritická situace. Zaměstnanci Národního divadla píší řediteli, proč bude v čele opery Hansen

Celé znění otevřeného dopisu řediteli Národního divadla

Zaměstnanci a výkonní umělci Opery Národního divadla a Státní opery vyjadřují otevřeným dopisem vážné znepokojení nad současnou kritickou situací v Opeře Národního divadla a Státní opery. Tato situace byla způsobena netransparentním výběrem nového uměleckého ředitele Opery Národního divadla a Státní opery, Per Boye Hansena, od sezony 2019/2020. Pro sezonu 2018/2019 byl pan Per Boye Hansen jmenován poradcem ředitele Národního divadla. Za jeho devítiměsíční působení v této funkci, které mělo být přípravným krokem k nástupu do jeho funkce ředitelské, nepředstavil základní vizi a uvedl soubor opery do krizového stavu. Doposud se věnoval úzkému segmentu (zejména výměně českých sólistů za sólisty ze zahraničí) a neseznámil se s českou legislativou, vnitřním chodem divadla a uměleckým provozem. Do dnešního dne není definovaná nová organizační struktura opery, vymezení kompetencí a odpovědností za kroky, které se v souboru odehrají od 1. 8. 2019.

Řada otázek, které opakovaně pokládalo vedení a umělecké rady orchestrů, sborů a sólistů, nebyla dosud zodpovězena, proto níže podepsaní volí tuto formu otevřeného dopisu řediteli Národního divadla, Prof. Janu Burianovi.