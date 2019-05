Odboráři z Národní galerie s odvoláním Fajta souhlasí. Vytýkají mu ‚personální zemětřesení‘

Odbory Národní galerie souhlasí s odvoláním Jiřího Fajta z pozice generálního ředitele. „Výbor odborové organizace považuje za nešťastné zpolitizování dění okolo Národní galerie v Praze,“ stojí v tiskové zprávě. Fajtovi vyčítají zejména výměnu zaměstnanců galerie, špatný přístup k pracovníkům a neadekvátní autorský honorář, který si měl generální ředitel vyplatit. Reakci Fajta redakce zjišťuje. Praha 12:55 3. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odbory národní galerie souhlasí s odvoláním Jiřího Fajta z pozice generálního ředitele (ilustrační snímek) | Zdroj: Profimedia

„V našem prohlášení, které posuzujeme z hlediska personální a ekonomicko-provozní situace zaznívá to, že s odvoláním generálního ředitele Jiřího Fajta souhlasíme, protože za poslední čtyři roky došlo k masivním výměnám pracovníků na důležitých funkcích,“ řekl Radiožurnálu šéf odborů Národní galerie Pavel Piekar.

Petici proti Fajtovu odvolání podepsal i ředitel Centre Pompidou. K protestu se přidaly desítky institucí Číst článek

„Galerie kvůli tomuto personálnímu zemětřesení byla celé čtyři roky velice nefunkční. Zároveň jako odborová organizace nemáme detailní informace o výběrových řízeních, o uzavírání smluv. V tomto ohledu bychom byli rádi, pokud by nám kontrolní komise po kontrole předala nějaký zápis, jakým způsobem byla tato činnost v Národní galerii z pozice managementu a generálního ředitele prováděna,“ dodal.

Tiskové prohlášení (viz níže) obsahuje čtyři body, které Fajtovi odbory vyčítají. Kromě personální situace odbory tvrdí, že došlo k porušování zákonů. „Řada indicií ukazuje na závažná porušování zákonných norem ze stravy odvolaného generálního ředitele,“ píše se v prohlášení.

Problematická odměna

Dalším bodem je odměna, kterou si měl Fajt vyplatit. „Domníváme se, že na takový autorský honorář nárok neměl,“ řekl Piekar.

Jiřího Fajta spolu s ředitelem Muzea umění Olomouc Michalem Soukupem odvolal ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) před Velikonocemi. Odvolání obou zdůvodňuje jejich pochybeními, která zjistily ministerské kontroly ve zmíněných institucích.

Ministr Staněk: Problém s odvoláním ředitelů Fajta a Soukupa je složitý, ale zákon platí pro všechny Číst článek

V případě Fajta Staněk kritizoval zejména autorskou smlouvu, díky níž si Fajt ke svému platu ředitele přivydělal během 16 měsíců přibližně milion korun za přípravu výstav; podobné smlouvy ale uzavírají i další ředitelé státních příspěvkových organizací, mluvil o ní ředitel Národního divadla Jan Burian.

Zdůvodnění?

Fajt uvedl, že své odvolání považuje za politický krok, důvody pokládá za zástupné.

Historikové umění a kurátoři oslovení ČTK uvedli, že ministr odvolání dostatečně nezdůvodnil. Podle opozice se Staněk odvoláním Fajta snaží zavděčit prezidentovi Miloši Zemanovi.

Za Fajta se v den jeho odvolání postavili zástupci 12 institucí, postupně přibylo pod protestním dopisem ředitelů významných světových muzeí a galerií dalších 26 jmen včetně ředitele Centre Pompidou Bernarda Blistène. Mezi podepsanými jsou šéf Metropolitnímu muzea v New Yorku Max Hollein, ředitel Muzea moderního umění v New Yorku Glenn D. Lowry, Tristram Hunt z londýnského Victoria and Albert Museum.

Za Fajta se postavili také zástupci Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU). „Způsob odvolání těchto dvou představitelů významných kulturních institucí nepovažujeme za důvěryhodný. Práce pana Soukupa i pana Fajta dle dostupných materiálů vykazovala kontinuálně dobré výsledky, problémy ve vedení institucí nezaznamenali v posledních letech ani předešlí ministři kultury,“ uvedli představitelé filmové fakulty.

Celé prohlášení odborů Národní galerie: