Nová budova Národní knihovny? Na ministerstvu kultury vznikla pracovní skupina, posoudí nutnost stavby

Na ministerstvu kultury vznikl tým, který bude jednat o možné stavbě nové budovy Národní knihovny. Radiožurnálu to řekl ředitel Národní knihovny Martin Kocanda. Podle něj Knihovna novou stavbu potřebuje, i když její hlavní sídlo prochází několik let rozsáhlou opravou. Praha 9:30 15. června 2019

Zásadní oprava hlavního sídla Národní knihovny v barokním areálu Klementina je z poloviny hotová. Národní kulturní památku teď čeká třetí etapa rekonstrukce, říká ředitel Národní knihovny Martin Kocanda.

„Padesát procent by mělo být součástí třetí, závěrečné etapy a v tuto chvíli dojednáváme jakousi kompromisní dohodu projektové dokumentace. Je samozřejmé, že požadavky památkové péče a nás jako živé instituce jdou často proti sobě. Jak my, tak památkáři na celou věc nahlížíme z jiného úhlu a je to logické. Je to vždy o hledání kompromisu,“ říká Kocanda.

Kocanda přiznává, že z Klementina se jedni snaží vytvořit moderní knihovnu, druzí pečlivě opravenou barokní národní kulturní památku.

„Chápeme, že se hádáme o dobrou věc, každý ze svého pohledu. Já věřím, že z toho ‚střetu‘ může vzejít něco pozitivního,“ vysvětluje Kocanda s tím, že teď je hlavní otázkou, kdy se začne stavět.

„Byli bychom rádi, kdybychom příští rok mohli začít stavět,“ říká. V první řadě je potřeba získat stavební povolení a podmínkou jeho získání je vyjádření památkové péče. „Bez něj se nedostaneme dál.“

Nová budova

Nejen tyto rozpory stojí podle šéfa Národní knihovny Martina Kocandy za nenovějším rozhodnutím ministerstva kultury vnést otázku, zda nemá vzniknout nová budova Národní knihovny. I proto vznikl tým, který se touto otázkou bude zabývat.

„Pokud by se mě někdo zeptal, zda potřebujeme novou budovu Národní knihovny, tak můj pohled je naprosto jednoznačný: ano, Národní knihovna by potřebovala novou budovu, která bude splňovat všechny požadavky, které se od moderní knihovny očekávají, ale věřme tomu, že se situace v budoucnu změní a nová budova bude opět na stole,“ říká Kocanda.

„Mimochodem, asi není žádným tajemstvím a mohu prozradit, že ministerstvo kultury dalo dohromady novou pracovní skupinu, která má analyzovat potřebnost nové budovy pro potřeby Národní knihovny, a byl jsem do této pracovní skupiny také nominován,“ dodává.

Obnova barokního Klementina začala v roce 2010, na poslední, třetí etapu ještě nemá vedení knihovny stavební povolení. Ještě před zahájením revitalizace se několik let mluvilo o stavbě nové budovy - architekt Jan Kaplický pro knihovnu navrhl známý blob na pražské Letné.