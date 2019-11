Na dva dny před lidi a poté zpátky do trezoru. Národní knihovna vystavuje vzácné modlitební knihy

Teplota na 18 stupních Celsia, snížený jas osvětlení a vlhkost na 50 procentech. Takové podmínky má osm vzácných rukopisů ve vitrínách. Do nich je umístili restaurátoři v bílých rukavičkách a pláštích. Výstava přibližuje téma, které bylo běžným návštěníkům dosud skryto. K vidění jsou díla z 15. století - tedy z pozdního středověku.

„Pozdně středověké knihy představují velice zajímavý svět tehdejší společnosti. Jejich nádherné iluminace a ilustrace zároveň promlouvají i k nám, do dnešní doby. Každý ze sledovaných originálů je významným zástupcem segmentu pozdně středověkých knih,“ řekla Radiožurnálu Renáta Modráková z Národní knihovny.

Díla se pohromadě vystavují vůbec poprvé. Nechybí mezi nimi učebnice dobrých mravů krále Ladislava Pohrobka. Panovníka, který zemřel v 17 letech, učila dobrým mravům, jak panovat a nebo jak rozdávat almužny. Na otočené stránce je vyobrazení mladého krále jako plavovlasého chlapce se světlou pletí.

Rukopis jako rodinné stříbro

Některé rukopisy obsahují i stovky stránek a pro oborníky je vždy velmi složité vybrat konkrétní stránku, kterou návštěvník na výstavě uvidí.

„Je to někdy opravdu velký boj. Když výstavu připravujeme ve více lidech, každý má jiné preference. Někomu se více líbí text a tvrdí, že tato strana je důležitá pro poznání literatury, někdo zase má názor, že tento obrázek je naprosto klíčový pro kunshistoriky. A pak jsou tací, kteří vybírají podle toho, co by mohlo zajímat návštěvníky,“ doplnila Modráková.

Rukopisy ve své době tvořily jakési rodinné stříbro - dědily se z generace na generaci a bohatost zdobení ukazovala společenské postavení majitele. Modlitby byly chápány jako jednotlivé stupně žebříku, po nichž duše vystupuje do nebes.

Pro vzácné rukopisy je každá taková akce vždy velmi náročná. Díla se tedy hned po ukončení výstavy vrátí do trezorů národní knihovny. K vidění jsou do sobotní 18. hodiny.

Modlitební kniha krále Ladislava Pohrobka a další velmi vzácné rukopisy můžete do sobotní 18. hodiny vidět v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Výstava je zdarma. @iROZHLAScz @narodniknihovna @renatamodrakova pic.twitter.com/T7tAIzah67 — Jirka Stefl (@jirkastefl) November 22, 2019